Значительное снижение количества участников наблюдается на площади Ленина

В 50 раз меньше людей по сравнению с первой акцией вышло сегодня на улицы.

Очередное снижение количества участников незаконной акции в поддержку арестованного экс-губернатора зафиксировано сегодня в Хабаровске – на площадь вышли около пятисот человек. В марше, предположительно, примет участие около тысячи человек. Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю.



Напомним, что сотрудниками органов правопорядка составлено с применением специальных средств автоматической фиксации зарегистрировано 3817 административных правонарушений, совершенных участниками «автопробегов» по улицам Хабаровска, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за «стоп-линию».

Продолжается работа по привлечению к ответственности организаторов и участников несанкционированных акций. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 139 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 13 в отношении организаторов несанкционированных митингов, 126 — участников. Судом рассмотрено 101 материал, в том числе 12

– в отношении организаторов несанкционированных публичных мероприятий по ч. 1, 2 ст. 20.2 КоАП РФ , 89 – в отношении участников, арестовано 13 активистов.

Напомним, в Хабаровском крае в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действуют ограничения по проведению массовых и публичных мероприятий.



