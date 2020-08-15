В Хабаровском крае найдены погибшие с пропавшей яхты

Информация пока предварительная, сообщили в Дальневосточном транспортном управлении СК России.

Следствием получена информация об обнаружении тел двух пассажиров яхты, один из которых опознан.

31 июля 2020 года из поселка Нельма в Советскую Гавань вышла парусная яхта «Барыня». На борту находились трое человек.

Напомним, ранее из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетал вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Спасатели провели авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты «Барыня».

Судно пропало в акватории Татарского пролива.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (ДВСУТ СК России) проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).



