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В Хабаровском крае найдены погибшие с пропавшей яхты
Информация пока предварительная, сообщили в Дальневосточном транспортном управлении СК России.
Следствием получена информация об обнаружении тел двух пассажиров яхты, один из которых опознан.
31 июля 2020 года из поселка Нельма в Советскую Гавань вышла парусная яхта «Барыня». На борту находились трое человек.
Напомним, ранее из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетал вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Спасатели провели авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты «Барыня».
Судно пропало в акватории Татарского пролива.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (ДВСУТ СК России) проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).