Деньги, леса и медведи

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

В мэрии продолжается прием документов от предпринимателей на компенсацию понесенных затрат, связанных с пандемией. Как отметили в управлении экономического развития администрации города, на антиковидную субсидию для представителей бизнеса, по решению мэра города Сергея Кравчука, из городского бюджета направлено 6,9 миллиона рублей. 28 июля был завершен прием документов на получение выплат. Заявки на разные суммы подали 48 предпринимателей. Таким образом, более трех миллионов рублей оказались нераспределенными.



kostirko_iv «Пенсионерам, у которых размер пенсии ниже МРОТ, кто работать не может из-за пандемии»

alionanuiankina «Некуда девать, на детей - в школу собрать».

almihajlovi4 «Нашли кому дать. Детям на лечение отдать надо было».

ev_genia7 «В структуре уже поданных заявок» - т.е. предприниматели, чей ОКВЭД позволяет получить эту помощь. Пусть расширят список предприятий и желающих будет валом. А по поводу реплики «нашли кому дать»... Малый бизнес и ИП платят налоги и трудоустраивают хабаровчан, оставшихся без работы. Реальные доходы не позволяют купаться в деньгах. И говорить о том, в чём не разбираетесь, как минимум смешно. И очень глупо».

Дело или показуха?

Михаил Дегтярёв намерен навести порядок в лесном комплексе Хабаровского края. Врио губернатора посетил краевое предприятие по выращиванию сеянцев, на базе которого готовят посадочный материал для восстановления лесного фонда. Питомник с более чем двумя десятками теплиц расположен под Хабаровском и в среднем в год дает до 5 млн сеянцев лиственницы и примерно 1,2 млн сеянцев кедра. Дегтярев ознакомился с производственным процессом, осмотрел оборудование и технику, пообщался с работниками (подробнее об этом на стр. 4).

zakondv «Незаконные рубки понятно, а что с отраслью в целом? Заградительные пошлины на круглый лес сделали законную лесозаготовку невыгодной, «белые» лесозаготовители отказываются от аренды лесного фонда, а ведь именно законные лесопользователи платят аренду за пользование лесами, строят дороги, ведут противопожарные мероприятия, осуществляют лесопосадки. Ворье лес не бережет и не восстанавливает. Почему он не спрашивает – а есть деньги у лесхозов на все его хотелки? На все это надо деньги. А лесхозам деньги даже на противопожарные мероприятия не дают».

artyom1884 «Показуха».

zhidkovaleksashka «Неужели кроме посадки-высадки леса заняться нечем? Есть много наиболее важных моментов в регионе».

shevchenko_vitaliy_13 «Кто вырубает, тот пусть и садит, за свой счёт, с прибыли. С фига ли высаживаем за счёт налогоплательщиков».

Не в Красной книге

Разъяснение по ситуации с охотой на гималайского медведя в Хабаровском крае. В Хабаровском крае ежегодно до 1 августа утверждаются лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов, в том числе и на гималайского (белогрудого) медведя.

Численность гималайского медведя в крае постоянно растет. Например, если в 2018 году насчитывалось 3150 особей, то в этом году их уже 3396. Как следствие - охотоведы все чаще фиксируют конфликтные ситуации «гималайцев» с людьми и амурским тигром. Именно поэтому необходимо контролировать численность популяции медведей, в том числе белогрудых.

Специалисты обращают внимание и на то, что каждый год квоты на отстрел белогрудого медведя фактически не выбираются, охота на него непопулярна. Ранее высказывались предложения по внесению белогрудого медведя в Красную книгу. Однако федеральной комиссией по редким видам животных предложение не было поддержано.

ludusik9 «Популяцию человеческую тоже контролируют сверху. Насчитают чуть больше и бац - увеличили пенсионный возраст. Закон Дарвина не работает».

artur762762 «Вы лучше спросите тех, кому в поселке данные символы покоя не дают».

sergharley1234 «Убивать можно только ради еды. Но не ради просто так. Меньше лесов вырубайте просто так, для продажи. И не будет конфликтов».

t.komsa «Скоро с такими законами пропадет и так малочисленный вид - гималайский медведь. Будем по картинкам вспоминать».

Андрей Канев