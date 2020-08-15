Матчи в Хабаровске пройдут при почти пустых трибунах

На территории региона снимается запрет на посещение спортивных объектов. 16 августа на стадионе имени Ленина состоится игра между футбольными клубами «СКА-Хабаровск» и «Волгарь» (Астрахань). Начало матча в 17:00.





Тем не менее, остаются в силе противоковидные ограничения. Самое главное – на игры допустят не более десяти процентов зрителей от общей заполняемости трибун. Будет проводиться измерение температуры тела, соблюдаться социальная дистанция. Также болельщики будут обязаны надеть и не снимать до конца игр маску и перчатки.





Нетрудно подсчитать, что игру «СКА-Хабаровск» посетят максимум тысяча зрителей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.



