Хабаровск развивается по высокоэффективной стратегии

28 июля 2020 года администрация города Хабаровска доложила депутатам Хабаровской городской думы результаты мониторинга реализации Стратегии социально-экономического развития города по итогам 2019 года. Реализация Стратегии-2030 признана высокоэффективной.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сегодня рассказывает нам о своих оценках. Устраивает ли его результат?

«Высокоэффективная реализация Стратегии – это оценки не отдельных специалистов или органов местного самоуправления. Это результат системного наблюдения за процессами, происходящими на всех этапах реализации. И именно эту задачу выполняет мониторинг, проверяя эффективность как отдельных звеньев управленческого процесса, так и в целом систему, - говорит Сергей Анатольевич. - Напомню, что методика мониторинга, разработанная специалистами администрации города, признана профессиональным сообществом не только России, но и зарубежья как лучшая муниципальная практика, о чем свидетельствует диплом X Международного смотра-конкурса городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить – 2017».

90 баллов из 100 возможных – хороший результат, но не максимальный. Есть резервы.

Оценка эффективности реализации Стратегии проводилась по пяти критериям, характеризующим практически всю деятельность администрации города. Максимальный результат мы получили по эффективности реализации муниципальных программ и в рейтинге социально-экономического развития Хабаровска среди административных центров Сибири и Дальнего Востока.

Хорошие результаты - по качеству финансового менеджмента и в выполнении мероприятий. А вот индикативный анализ показал, что снизилась численность населения, до плановых значений не дотянули ввод жилья, не получили прогнозируемых количественных и качественных характеристик по развитию малого бизнеса и т.д. И в итоге по данному критерию мы получили 31,5 балла из 40 возможных.

- Проводя в июле этого года Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, Владимир Путин признал необходимым актуализировать и скорректировать национальные проекты с учетом факторов и обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса и с последовавшими экономическими реалиями. Как городские стратегические документы выдержали новые вызовы времени?

- Муниципальные программы, бюджетный прогноз, прогноз социально-экономического развития мы корректируем ежегодно или один раз в три года в соответствии с утвержденным порядком.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития разрабатывается на трехлетний период. Сегодня мы завершили разработку этого документа до 2023 года. А вот сама Стратегия социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» на период до 2030 года, по нашему мнению, требует корректировки. Причем не только с учетом пандемии и последствий кризисных явлений в экономике.

- Что вы имеете в виду?

- Я назову миссию города Хабаровска, которая утверждена в Стратегии-2030: «Административно-политический, транспортно-логистический, культурно-образовательный центр российского Дальнего Востока с высоким уровнем человеческого капитала, благоприятным деловым климатом и эффективным местным самоуправлением». Вас ничего не смущает?

- Потеряли статус центра ДФО?

- Да, но не только. Эффективным местное самоуправление можно считать только в случае слаженной работы представительной и исполнительной ветвей власти. Сегодня такого тандема между Хабаровской городской думой и администрацией города нет. Вроде бы одни цели, но разное понимание задач и инструментов их достижения.

Лично у меня вызывает большое сомнение необходимость наличия в Стратегии двух близких по содержанию стратегических целей: привлечение инвестиций и повышение экономической активности.

Необходимо определиться по приоритетам. Мой выбор в пользу «Формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций». Есть вопросы и по задачам и мероприятиям, но это предмет для широкого общественного обсуждения в ходе корректировки Стратегии. Масштаб изменений мы сможем оценить, только войдя в процесс корректировки.

- Когда планируете к нему приступить?

- Целесообразно приступить к работе в 2022-м, так как в 2021 году мы будем выполнять мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики, предполагающей переход от антикризисных мер к развитию. Необходимо будет оценить результаты этой работы. Но это не значит, что администрация города все это время собирается бездействовать.

Уже сегодня дал ряд поручений в этом направлении. Нам необходимо качественно изменить подходы к разработке Стратегии и внедрить новый тренд: отказаться от услуг консалтинговых организаций, привлекаемых для разработки Стратегии, а выполнить эту работы собственными силами.

В 2021 году планируем масштабное обучение по программе «Стратегическое планирование» не только муниципальных служащих, но и специалистов организаций муниципального производственного сектора экономики.

Перед руководителями муниципальных предприятий и хозяйствующих обществ (АО, ООО с 50-процентной долей муниципалитета) также поставлена задача внедрить в практику стратегическое планирование. Это позволит определить долгосрочные цели и задачи и выработать на их основе направления действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей. В целом же позволит обеспечить эффективное управление, нацеленное на рентабельную работу.

- Но реализация намеченных изменений, скорее всего, потребует новых институциональных решений?

- С принятием Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация города Хабаровска сохранила принципы минимизации затрат бюджета на выполнение функций стратегического планирования.

К примеру, затраты бюджета города на разработку Стратегии составили по Хабаровску 4 млн руб., по Владивостоку – 17,7 млн руб., по Новосибирску – 1,8 млн руб. Но при этом в Новосибирске в структуре администрации города создано специализированное подразделение – отдел стратегического планирования и прогнозирования, в нем пять человек. В Хабаровске и Владивостоке таких подразделений нет.

Мы пойдем другим путем. Рассматриваем вариант создания Агентства стратегического планирования. Такую возможность нам дает Федеральный закон. Из преимуществ реализации этого проекта можно выделить: системный подход, непрерывность процесса, привлечение на постоянной основе научно-технического потенциала города и подбор профессиональной команды с глубоким знанием местной специфики. Этот проект дает возможность исключить «шаблонный» подход, осуществлять независимую оценку результатов, оперативно корректировать нерациональные решения.

- Сергей Анатольевич, не могу удержаться, чтобы не задать вопрос на злобу дня. Митинги, протесты по известным событиям. Ваши оценки?

- Для меня вполне очевиден один вывод: в Хабаровске сформировалось гражданское общество. И при правильной мотивации с такими людьми можно горы свернуть. Мы эту ситуацию, конечно же, будем учитывать, разрабатывая новое видение Стратегии развития Хабаровска.

Беседовал Иван Замятин