В Хабаровском крае появилась новая лоббирующая организация

В Хабаровском крае создано «Деловое объединение содействия развитию экономики Хабаровского края - Наш край». Организация объединила предпринимателей, в общей сложности обеспечивающих регион более 25 тысячами рабочих мест и платящими в бюджет края более 8 миллиардов рублей налоговых отчислений.

Среди членов новой лобби-структуры известные и уважаемые бизнесмены Хабаровского края. Это Юрий Егоров (учредитель ГК «Невада» - сеть магазинов «Самбери»), Юрий Владимиров (группа компаний «Эй-Пи Трейд»), Игорь Жукович (учредитель ГК «Хабаровская Фармация», ГК «Боярд»), Сергей Тимошенко (директор хабаровского филиала АО «Авиакомпания «Аврора»), Денис Дубов (учредитель ГК «Флагман»), Владимир Кохан (ГК «Амурская нефтебаза», группа компаний «АНБ»), Дмитрий Татарников (учредитель ГК СКФ «Рубин»), Александр Поздняков (ГК «Восточный рыбокомбинат»), Роман Безматерных (учредитель ГК «Центр кровли»), Александр Добкин (учредитель ООО «Центральный продовольственный рынок», ООО «Многорядов»), Александр Ковальский (учредитель ГК ИСК «Реал Строй»), Алексей Касаткин (генеральный директор ООО «ВТК»).

Как видно из списка, «Наш край» объединил в своих рядах предпринимателей из разных сфер бизнеса. Это ретейл, лесная отрасль, аптеки, авиаперевозки, строительство, стивидорная деятельность, добыча биоресурсов и т.д.

Члены делового объединения предложили врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву создать координационный экспертный совет для развития экономики края. Эта структура нацелена на создание конструктивного диалога бизнеса с властью, оперативное донесение до власти острых проблем, совместное решение социально-экономических проблем региона, преодоление административных барьеров для бизнеса.

«Деятельность Совета позволит Вам получать объективную обратную связь в отношении социально-экономического состояния дел в крае и предлагаемых экспертами, общественностью и бизнесом концепций реформирования и стабилизации социально-экономического состояния Хабаровского края, а также акцентировать Ваше внимание на перспективах и существующих проблемах такого развития по отраслевому признаку. Также данный Совет, в случае принятия Вами положительного решения, позволит консолидировать и представить на Ваше рассмотрение все важные с точки зрения общественности и бизнеса социально значимые (в том числе инфраструктурные и инвестиционные) проекты Хабаровского края в соответствии с экономическим отраслевым принципом (транспорт, строительство, ВЭД, торговля, сельское хозяйство, лесная отрасль, промышленность, биоресурсы, инновации)», - сказано в обращении объединения «Наш край».

В России уже существует несколько организаций, защищающих права предпринимателей. В чем же отличие новой структуры от, например, «Опоры России» или Торгово-промышленной палаты? На этот вопрос ответил Дмитрий Ноженко, председатель совета директоров дальневосточной консалтинговой группы «Аврора», председатель наблюдательного совета информационного агентства «Аврора Медиа», председатель «Делового объединения содействия развитию экономики Хабаровского края - Наш край».

«В отличие от других деловых объединений, «Наш край» является структурой исключительно региональной, и цели, которая она преследует, связаны исключительно с Хабаровским краем, - рассказал Ноженко. – Причем цели эти не сугубо экономические, а социально-экономические. «Наш край» консолидирует вокруг себя крупный устойчивый региональный бизнес и концентрирует на себе отраслевые проблемы. Но для развития бизнеса в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию в крае, которая на сегодняшний день очень сложна. Она сложилась из-за цепочки факторов, в том числе экономического характера. Многие отрасли (ТЭК, добыча рыбы и биоресурсов, строительство и т.д.) имеют проблемы, которые еще не решены. Если же их конструктивно решить, это стабилизирует социально-экономическую обстановку в крае. И мы намерены это сделать».

В случае если диалог с властью будет налажен, деловое объединение намерено придать крупный толчок экономическому развитию Хабаровского края. У предпринимателей уже готов план таких глобальных проектов, как: развитие Хабаровской агломерации; развитие острова Большой Уссурийский; строительство грузопассажирского пункта пропуска РФ - КНР Большой Уссурийский; строительство глобального стратегического транспортного коридора с трансграничным центром, соединяющим западную часть Российской Федерации, континентальный Китай и порты Хабаровского края, Приморья, а также острова Сахалин.

«Наш край» не будет замкнутой «кастой». Сейчас ведется работа по привлечению бизнесменов в новую организацию. А вот станет ли объединение авторитетной структурой и смогут ли его члены глобально влиять на экономику Хабаровского края, покажет время.

Андрей Канев