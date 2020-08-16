Дегтярев активно инспектирует села и поселки Хабаровского края

Михаил Дегтярев, не доверяя информации чиновников, решил ознакомиться с положением дел в Верхнебуреинском районе. В последнее время от местного населения все чаще поступают обращения о всевозможных бедах и проблемах.

Во время визита Михаил Дегтярёв побывал не только в райцентре - Чегдомыне, но и в окрестных поселках Тырма, Новый Ургал, Алонка. В каждом у врио губернатора была своя рабочая программа. Жаль только, что Михаил Дегтярев так и не побывал на месте Бурейского оползня.

Новый Ургал и старая Тырма

В Тырме, осмотрев аварийные бараки - свыше 30 зданий, возведенных чуть ли не 80 лет назад еще японскими военнопленными, с износом под 100%, Михаил Дегтярев попенял местной администрации.

«В этом году у вас признано аварийными 29 домов. Почему не участвуете в федеральной программе переселения из аварийного жилья? Программа давно работает. Постарайтесь все правильно оформить и получить федеральные средства», - порекомендовал врио губернатора.

Еще одной головной болью поселка Тырма являются пять старых котельных. Но уже готово решение – вместо пяти «кочегарок» появятся три современных автоматизированных терминала. Эффективность их работы будет в разы выше.

В Новом Ургале Дегтярев побывал на двух объектах, финансируемых ДВЖД, - в лицее, где готовят будущих железнодорожников, там он пообщался с учащимися и педагогами, затем побывал в местной больнице. Ознакомившись с режимом работы учреждения, врио губернатора остался доволен качеством медицинских услуг и обеспеченностью оборудованием.

Далее был Чегдомын. С Новым Ургалом его связывает автодорога, которая долгие годы находится в удручающем состоянии. Местные власти вынуждены постоянно отсыпать провалы в полотне.

Михаил Дегтярев обнадежил: «Цена вопроса – около 170 миллионов рублей. Денег на нее в 2020 году не предусмотрено бюджетом. Но мы вам поможем, разобьем работы на этапы. Первые шаги нужно предпринять уже в этом году».

Чистое платье невесты

В Чегдомыне все было на порядок круче. Молодожены, которые 7 августа во время фотосессии рухнули вместе с мостом в реку, пожаловались врио губернатора как на причиненный моральный ущерб, так и на материальные потери – телефоны, кошельки, одежду. Невеста больше всего переживала за испорченное свадебное платье. Почистить его в Чегдомыне вряд ли возможно. Михаил Дегтярев отреагировал сразу: «Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернём. Как ребёнок родится, скажите, поздравим».

А дальше посыпались вопросы в адрес чиновников. Мост не так давно был отремонтирован одной из подрядных организаций. Но рухнул!

Дегтярев вызывал «на ковер» главу Чегдомына: «Все документы по ремонту мне для проверки! Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Мост был в аварийном состоянии? Должны были стоять знаки, а так налицо нарушение».

Тут одно из двух - или плохо делали, или слишком хорошо пилили. Следствие покажет. А все началось со свадебного платья…

А что Алонка?

Рабочая поездка по Верхнебуреинскому району закончилась посещением отдаленного посёлка Алонка. Как и в других точках своего маршрута, врио осмотрел местную школу и котельную, но в этот раз также побывал в пожарной части. На месте принял решение: «Будем срочно принимать меры по модернизации энергетики. Это просто недопустимо, когда износ коммунальных сетей вот-вот достигнет 100% и котельная, позволяющая вырабатывать тепло из расчёта на 5 тысяч человек, обслуживает несколько сот жителей».

Михаил Дегтярев посетил площадку, где предполагается возводить временные поселки для строительства железнодорожной ветки БАМ-2. Это послужит дополнительным импульсом к развитию Алонки. Большую магистраль ждет большое будущее, несмотря на отдельные трудности. Много раздражения у жителей района вызывает рост цен на топливо. Бензин и дизель доставляет по железной дороге лишь одна фирма, автомобильного сообщения с территорией нет. Так что стоимость топлива зашкаливает, стоимость солярки - 62 рубля за литр. «Как только дорогу построим, бензовозы пойдут в район. За счет конкуренции цены на топливо стабилизируются», - успокоил людей Михаил Дегтярев.

Не меньше претензий у жителей к качеству и ценам на продукты. Дегтярев предложил временный вариант: «Предприниматели возят их в почтовых вагонах, они там портятся. Уже написал в ДВЖД обращение организовать грузопассажирские поезда. Это позволит немного снизить цены», - проинформировал Михаил Дегтярёв.

На встрече в администрации района с руководителями местных предприятий, посвященной итогам поездки, врио губернатора обозначил приоритеты для муниципальных властей. Он заявил, что готов конструктивно взаимодействовать с местным самоуправлением.

Эдуард Попов