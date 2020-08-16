Истинную леди решено найти среди капусты

Все мы любим хабаровскую выставку «Городские цветы». А где еще найти столько единомышленников, любителей выращивать, экспериментировать? Где получить доказательства, что хабаровчане давно научились в условиях экстремального земледелия выращивать такие урожаи, что на зависть всем? Где испытать острый приступ патриотизма, единения и возгордиться своими земляками? Конечно же, на выставке садово-огородной продукции.

Но мы – народ креативный, похвастать урожаем нам мало, мы ж еще и фотозону придумаем, и концерт замутим, и пирог необыкновенный испечем, и костюм смоделируем, и сами же его покажем.

Последнее и легло в основу городского конкурса «Леди лето», который в этом году пройдет в онлайн-формате в рамках традиционной выставки садово-огородной продукции «Городские цветы».

«В этом году из-за риска распространения COVID-19 площадкой для конкурсантов станет социальная сеть Instagram. Красочный показ «Леди лето» будет проходить с 17 по 21 августа в аккаунте Центра по организации городских культурно-массовых мероприятий (@maukcom)», - сообщили в городском управлении культуры.

«Здесь будут размещены фотографии, каждой из которой присвоится порядковый номер. Хабаровчанки разных возрастов продемонстрируют свои умения в двух номинациях: «Лучшая прическа» и «Лучший костюм», - рассказала заместитель начальника управления Ирина Жолобова. - Наряды участниц должны быть сделаны с использованием цветов и садово-огородной продукции».

Победители будут определены при помощи открытого голосования в комментариях. Один пользователь сможет оставить под итоговым постом только один комментарий. Победительницы творческого турнира «Леди лето» будут названы 24 августа. Их ждут дипломы и ценные подарки.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 по 14 августа. Их можно отправлять на электронную почту: maukcom@mail.ru либо представить лично по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 30, цокольный этаж. Заявить о своем желании участвовать в конкурсе можно, написав в директ инстаграм-аккаунта @maukcom (https://instagram.com/). Заявка на участие должна содержать: Ф.И.О. участницы, возраст, контактный номер телефона, номинацию и фото в конкурсном костюме и (или) с конкурсной прической в электронном формате.

Подробнее информацию об условиях состязания можно узнать в городском управлении культуры (ул. Ленинградская, 30, каб. 107, телефон: 40-88-97); в Центре по организации городских культурно-массовых мероприятий по телефону: 47-03-86. Творческих удач!

Ирина Северцева