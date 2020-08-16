Крылья олигархов

Дальневосточники «заперты» в своем регионе из-за аппетитов миллиардеров. Именно состоятельные владельцы ходингов, владеющие аэропортами, диктуют свою ценовую политику. Именно хозяева аэропортов и инфраструктуры, формирую итоговую стоимость авиабилетов. Например, на Камчатке, после покупки аэропорта Елизово холдингом Виктора Вексельберга, тарифы могут вырасти в несколько раз. Как выясняется — экономических обоснований для этого почти нет.

Маржа от авиакомпаний и пассажиров

На Камчатке, в аэропорту «Елизово» сейчас идет строительство нового терминала, его возводит холдинг «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Стоимость работ — 7 млрд рублей, терминал будет готов к 2022-му году. За новое камчатское гостепримство расплатятся авиакомпании и пассажиры. Билеты, например в Хабаровск и Владивосток могут подорожать на 12%, в Москву — на 10 %. по оценкам экспертов, это очень большой рост, но все это, к сожалению, укладывается в экономическую логику новых хозяев.

Продавать топливо авиакомпаниям по своей цене и существенно повышать цены на билеты — к сожалению, визитная карточка Виктора Вексельберга и его структур. Они владеют терминалами, заправочной инфраструктурой и землей, все это скупается по всей России: холдинг «Аэропорты регионов» владеют международным аэропортом «Курумоч» (Самара), международным аэропортом «Стригино» (Нижний Новгород), международным аэропортом «Платов» (Ростов-на-Дону) и международным аэропортом «Гагарин» (Саратов), международный аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург)





Вексельберговские «Аэророрты регионов» просят утвердить для «Елизово» новые тарифы на 2023-2027 годы. ФАС, кстати, поддержало предложение холдинга. Итак, цены на предоставление терминала и обслуживание пассажиров планируется повысить в шесть раз, вырастет и стоимость взлета-посадки и обеспечения авиабезопасности. Это основные услуги для авиакомпаний. Конечно же вырастут и цены на авиабилеты, то есть за все будут рассчитываться пассажиры из своих карманов.

Такой «грабительский» способ ведения бизнеса не мог не обеспокоить Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, потому что подобная погоня за маржой становится системой. В Екатеринбурге, в аэропорту «Кольцово» цена на авиатопливо в июле выросла на 62 %, это тоже важная часть «экономики» вексельберговского холдинга. Хотя эксперты уверены — цифры «дутые» и обоснований для подорожания топлива нет.

Старший аналитик Grand Capital Владимир Рожановский считает, что это «пещерный капитализм» и никаких экономических обоснований для подорожания топлива нет. Рожановский называет подобное картельным сговором и считает, что, вероятно, владельцы аэропортов и прилегающей инфраструктуры, таким образом компенсируют себе вынужденный простой. Известно, что пассажиропоток упал из-за пандемии коронавируса.

Вексельберг намерен зарабатывать и на сахалинцах. Для них, как и для жителей Камчатки связь с материком — исключительная необходимость. И именно её миллиардер хочет использовать в интересах своих бизнес структур. Холдинг «Аэропорты регионов» через свою фирму «ДВ-Инвест» приватизирует аэровокзал Южно-Сахалинска, в СМИ недавно появилась такая информация.

Деньгопровод

Билеты дорожают не из-за того, что растут цены на авиакеросин. По последним данным топливо за время «пандемического простоя» не подорожала. Управляющий партнёр компании «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко в интервью изданию «Нефть и капитал» констатирует: биржевые цены на авиакеросин находятся на исторических минимумах, они стабильны. И, даже более того — год назад цены были процентов на 50 выше, нежели сейчас.

Но авиакомпании напрямую на бирже не закупают керосин, поэтому дешевого топлива и, соответственно, относительно дешевых авиабилетов не будет. Когда холдинг того же Виктора Вексельберга покупает аэропорт, в собственность нового владельца переходит и вся инфраструктура, в том числе заправочная, и земля. Все это сдается потом в аренду топливо-заправочным компаниям. Вот здесь и высвечивается «золотая прокладка».

У ТЗК (топливо-заправочных компаний), конечно, есть свой интерес, они возят керосин в аэропорты. Но тут есть и арендованное оборудование и земля, прайс за пользование которыми устанавливает владелец аэропорта, в нашем случае — это холдинг Вексельберга. Цена за аренду может сильно повысить цену тонны керосина. А потом уже дальше — будет скачок цен на билеты, доля топлива в которых достигает почти 30%.

А после коронавирусной изоляции бизнесменам от авиации необходимо еще как-то отбить вынужденный простой, поэтому не исключено, что в дело пойдет внутренняя, годами отработанная схема по компенсации убытков. Пострадавшими в этой схеме станут пассажиры. Тем более, грядет период запоздавших отпусков, рейсы заграницу открывают. Куй железо, не отходя от кассы.

Евгений Постышев