Число заразившихся С-19 в Хабаровском крае падает

За сутки в крае зарегистрировано 76 новых случаев заболевания, ранее в день заболевали более сотни человек.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; девять пациентов старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от года до 16 лет.

По данным минздрава региона, среди вновь выявленных пациентов около 20,0% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 40,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Всего в крае зарегистрировано 8 тыс 950 случаев заболевания (рост +0,85% к 14 августа 2020 года), 79 человек скончались.

«Активными» остаются 2 тыс 163 случая заболевания, 18 человек — в тяжелом состоянии.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 749 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 242 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,4 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 205 тысяч исследований на новый коронавирус.



