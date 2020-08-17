Общее число заболевших С-19 в Хабаровском крае — 9 тыс 14 человек





За минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 64 человек.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; восемь пациентов старше 65-ти лет; 13 детей и подростков в возрасте от года до 17 лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 14 случаев заболевания (рост +0,7% к 15 августа 2020 года), 79 человек скончались. Вылечились 6 тыс 802 человека.

«Активными» остаются 2 тыс 133 случая заболевания, 18 человек — в тяжелом состоянии.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 746 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 243 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 2,4 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 205 тысяч исследований на новый коронавирус.