Четыре человека погибли в ДТП на Комсомольской трассе

Среди погибших — один ребенок, ранены двое взрослых и ребенок.

По информации ГУ МЧС Хабаровского края , утром 17-го августа спасателям поступило сообщение об аварии в районе 64-го километра федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

По предварительным данным, в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека: два взрослых и один ребенок, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения. Еще четыре человека, в том числе один ребенок, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Для оказания помощи в деблокировке пострадавших направлена группа Амурского спасательного центра МЧС России. Также на месте для смыва топлива и обеспечения пожарной безопасности находиться отделение 89 пожарной части.

На месте ДТП и в больнице с пострадавшими и их родственниками работают психологи Дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России.

На месте для установления причины ДТП кроме сотрудников ГИБДД работали представители Следкома.

Всего привлекались 25 человек и 8 единиц техники.