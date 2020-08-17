Более 300-сот миллионов рублей пытаются отсудить хабаровские энергетики у должников

Пандемия и связанные с ней послабления не дают право потребителям задерживать платежи, считают в филиале «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт»

С начала года сотрудниками Хабаровского расчетно-контрольного центра филиала компании на территории Хабаровска и Хабаровского муниципального района вручено более 120 тыс. уведомлений о наличии задолженности за электрическую энергию и более 27 тыс. уведомлений о наличии задолженности за тепловую энергию.

«Несмотря на отсутствие штрафных санкций со стороны нашей компании, обязанность оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию не снимается. Филиал ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» усиливает работу по взысканию задолженности через правовую отработку и продолжает подавать исковые заявления в суд за взысканием основного долга. При наличии неоплаченного исполнительного документа судебные приставы могут наложить арест на банковский счет должника, а также запретить регистрационные действия с автомобилем, либо наложить на него арест», — рассказывает начальник Хабаровского расчетно-контрольного центра филиала ПАО «ДЭК» Светлана Яковлева. «В отношении должников из числа юридических лиц, не занимающихся обслуживанием жилых домов, ничего не изменилось, по-прежнему возможно применение всех санкций, предусмотренных законодательством и договором энергоснабжения: это начисление пеней, взыскание задолженности, введение ограничений поставки энергоресурсов»

В настоящее время подано 7192 исковых заявления в суд за взысканием на сумму 22 млн. 497 тыс. рублей за электрическую энергию и более 13 тыс. исковых заявлений в суд за взысканием на сумму 303 млн. 375 тыс. рублей за тепловую энергию.

В результате взыскано более 5,8 млн. рублей по документам, поступившим в 2020 году, и 4, 4 млн. рублей по документам, выданным судами для принудительного исполнения в предыдущие годы.

В пользу АО «ДГК» взыскано более 122,5 млн. рублей по документам, выданным судами для принудительного исполнения в как в 2020 году, так и в предыдущие годы.

За 7 месяцев 2020 года получено 5085 исполнительных документов на общую сумму 17, 8 млн. рублей в пользу ПАО «ДЭК». Из указанного количества исполнительных документов 1% предъявлено в Пенсионный фонд, остальная часть предъявлена в отделы судебных приставов для принудительного взыскания.



