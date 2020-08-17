Михаил Дегтярев отправил министра здравоохранения в отставку

Александр Витько занимал этот пост с 2007-го года.

Врио губернатора Михаил Дегтярев отправил министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько в отставку. Его место займет зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он также будет исполнять обязанности зампреда правительства.

Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках. Михаил Дегтярев неоднократно отмечал, что руководство минздрава пытается показать красивую картинку, при этом основные проблемы вскрываются в ходе внеплановых посещений.

Именно такую внезапную проверку врио губернатора провел сегодня утром. Он побывал в поликлинике №8 поселка им. Горького, где пообщался с пациентами и врачами.

«Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID – 19. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить поликлинике. Это, кстати, вопрос не только к системе здравоохранения, но и образования. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы. Это как раз то, о чем я уже неоднократно говорил — система должна быть более дружелюбной. Чиновники должны идти навстречу людям, а не создавать дополнительные барьеры», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.



