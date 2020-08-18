Шесть детей и подростков заразились коронавирусом в Хабаровском крае

Всего за сутки выявлено 72 новых случая инфекции, сообщает минздрав региона.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 16 пациентов старше 65-ти лет; шесть детей и подростков в возрасте от года до 15-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 86 случаев заболевания (рост +0,8% к 16 августа 2020 года), 81 человек скончался. Вылечились — 6 тыс 910 человек.

«Активными» остаются 2 тыс 95 случаев заболевания, 18 человек — в тяжелом состоянии.

Примерно у 55,0 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 756 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 242 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2,4 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 210 тысяч исследований на новый коронавирус.