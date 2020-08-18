Дегтярев отправил в Николаевск-на-Амуре врачебный десант

В течении четырех дней высококлассные медики поделятся опытом с коллегами и проконсультируют местных жителей.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в группе врачей восемь человек: неврологи, пульмонолог, эндокринолог взрослый и детский, оториноларинголог, окулист и травматолог-ортопед. Возглавляет бригаду главный внештатный детский врач-невролог края Александр Скретнев. Все специалисты имеют большой опыт работы в краевых учреждениях здравоохранения.

«Сейчас ждут разрешения вылета: пока погода в Николаевске не позволяет. А по прибытии, цель у врачей одна — оказание помощи пациентам и организационно-методическая поддержка коллегам по цеху. Они готовы делиться знаниями и активно сотрудничать с врачами ЦРБ, передавая им свой опыт. В результате работы будут отобраны пациенты, которым в соответствии с медицинскими показаниями, необходима специализированная медицинская помощь в форме планового стационарного лечения в главных медучреждениях края», — сообщили в министерстве здравоохранения края.



