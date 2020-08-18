На 300 тысяч больше: стала известна реальная зарплата Фургала

На антикоррупционном портале Хабаровского края опубликована декларация экс-губернатора Сергея Фургала за 2019 год. Судя по этой информации, глава региона во время нахождения на своем посту получал в месяц более 724 тысячи рублей (в год около 8,6 миллионов рублей).

Данные противоречат заявлению самого Фургала. Напомним, что в феврале 2019 году он сообщил, что сильно сократил свою заработную плату, и ее размер установлен в пределах 400 тысяч рублей (https://tass.ru/obschestvo/6120318).

«Ранее некоторые региональные СМИ сообщили о повышении зарплаты губернатора на 700 тыс. рублей в месяц», - писал тогда ТАСС, что и подвигло экс-губернатора опровергать данную информацию. Теперь, как выясняется, лукавили не СМИ, а сам Фургал.