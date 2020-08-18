Дамбы в Комсомольске получили добро Госэкспертизы

Общая протяженность защитных сооружений в рамках первого этапа составит около 17 километров.

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на создание единого комплекса сооружений инженерной защиты микрорайонов Парковый и Парус, а также поселков Победа и Менделеева Комсомольска-на-Амуре. Речь идет о первом этапе строительства дамб. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.

Предыдущие положительные заключения на проведение работ Главгосэкспертиза утвердила в марте 2017 года. Необходимость корректировки обусловлена отсутствием возможности поставки местными карьерами нерудных строительных материалов – средних песков, запланированных в проекте для отсыпки тела дамбы.

Согласно актуальной проектной документации, одобренной экспертами, после проведения необходимых расчетов и технико-экономического анализа вариантов замены, было решено использовать мелкий песок. Корректировку ПСД выполнили в ЗАО «Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс».

«Это позволит нам приступить к работам в полной мере, задействовав неиспользуемые резервы. По первому этапу работы предстоят масштабные — в черте города появится единый комплекс защитных дамб, которые помимо прочего на отдельных участках будут обеспечивать доступ к воде и выполнять функции рекреационной зоны в микрорайонах и на поселковых землях», — отметили в краевой службе заказчика регионального минстроя.

Общая протяженность сооружений в рамках первого этапа составит около 17 километров. В том числе – 2,8 км. дамбы защитят микрорайоны Парковый и Пapyc, 4,4 км. — поселок Победа, 9,8 км – поселок Менделеева. Гидротехнические сооружения позволят защитить территорию площадью 1387 га.

В региональной службе заказчика уточнили, что сложности с проектной документацией также возникли в ходе реализации второго и третьего этапов строительства дамб. Речь идет о гидрозащите Центрального округа города и правого берега реки Силинка. В последнем случае в проекте не были учтены изменения русла реки при высоких отметках. По этим объектам ведется работа.

Напомним, что ранее вице-премьер правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3 млрд 320 млн рублей на работы по первому этапу гидрозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре на 2021 и 2022 годы.

Работы по инженерной защите Комсомольска-на-Амуре проводятся с 2013 года в рамках решений правительства РФ по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения.



