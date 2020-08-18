К ремонту прудов в Хабаровске привлекут студентов

Мэрия рассчитывает на помощь молодых проектировщиков.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил просчитать стоимость капитального ремонта городских прудов. Градоначальник провел выездное совещание с руководством управления дорог и внешнего благоустройства, а также подрядных организаций, которые отвечают за содержание искусственных водоемов.

Меньше всего вопросов у мэра вызвала работа МУП «Горзеленстрой»: специалисты следят за состоянием деревьев и кустарников, ухаживают за цветниками, клумбами и вазонами.

«Здесь, конечно, нужно посмотреть некоторые деревья отдельно. Вот, к примеру, вяз — прекрасно стоит уже лет 30, но ему надо облегчить крону, провести подрезку и он будет радовать нас еще несколько десятилетий», — отметил Сергей Кравчук.

Больше всего нареканий вызвало состояние лестничных маршей, подпорных стенок и тротуаров – в рамках плановых работ подрядные организации только содержат объект в чистоте и обеспечивают своевременную уборку.

Сергей Кравчук поручил профильному управлению подготовить документы по капитальному ремонту объекта.

«Понятно, что в этом году мы найдем небольшую сумму на косметический ремонт, но здесь уже требуется и капитальный: лестницы устарели не только физически, но и морально. Здесь нам хорошо могут помочь студенты — они сделали уже не один прекрасный проект, который можно брать за основу и реализовывать. В случае с ремонтом городских прудов можно пойти по такому же пути. Молодежь всегда активно идет на контакт», — подчеркнул Сергей Кравчук.

Завершая инспектирование, он поручил профильным структурам как можно скорее рассчитать сумму, необходимую на капремонт хабаровских прудов, чтобы заблаговременно предусмотреть средства на это в бюджете следующего года.



