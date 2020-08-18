Михаил Дегтярёв пригласил людей к диалогу в рамках Народного совета при губернаторе





К диалогу приглашаются самые активные представители от разных социальных групп и населенных пунктов.

Формирование народного совета началось в Хабаровском крае. Такой новый консультативный орган создается по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярёва для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения.

Народный совет формируется из числа граждан, представителей общественных, научных и иных организаций, представителей средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований. Михаил Дегтярёв неоднократно подчеркивал, что приглашает к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них – по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27» www.golos27.ru. Там можно зарегистрироваться, разместить свои данные и прикрепить необходимые документы. Для включения в состав народного совета необходимо набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. В нем должно быть не менее 100 подписей. Кроме того, активные блоггеры, которые имеют в своих аккаунтах социальных сетей не менее 5000 подписчиков, могут написать заявление на включение в состав Народного совета. Своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Кроме того, в состав народного совета будут включены граждане по личному приглашению главы региона.

Подробную информацию о порядке подачи обращения на включение в народный совет при губернаторе края, его задачах и функциях можно получить по телефонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.