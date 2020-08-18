Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу Михаилом Дегтяревым

Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку в Благовещенске встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

«Рад видеть вас на совещании по вопросу развития Дальнего Востока. Мы с вами общались неоднократно, в частности, после вашего назначения врио губернатора. Хотел спросить, как обстоят дела. Знаю, что вы стараетесь стабилизировать ситуацию, работаете над реализацией социально-экономической программы Хабаровского края. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела», — отметил Михаил Мишустин.

Михаил Дегтярёв проинформировал премьер-министра о текущей ситуации в крае, а также поблагодарил за личное внимание, уделяемое развитию региона.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за личный звонок, за то, что по вашему поручению в край уже прилетали министры – Владимир Якушев и Александр Новак. Обсудили вопросы развития энергетики, жилищно-коммунального комплекса и строительной отрасли. В этой связи уже есть ряд предложений, согласованных с министерствами, по которым мы движемся. Это, в частности, решение проблем обманутых дольщиков. Выравнивание тарифов. Край большой, северная территория. В целом диалог с людьми удаётся наладить. Мы запускаем народный совет при губернаторе, куда приглашаем всех представителей нашего общества из разных районов и городов, разных социальных групп, которые в том числе выражают несогласие с некоторыми действиями власти. Диалог налаживается», — сказал Михаил Дегтярёв.



В ходе встречи обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения. Михаил Мишустин поддержал инициативу о выделении средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Речь идет о гидрозащите Центрального округа города и правого берега реки Силинка.

Также поддержку получил проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае. Премьер-министр дал поручение начать работы в 2021 году, а в 2022 году завершить их.

Кроме того, профильным вице-премьерам председатель правительства РФ поручил проработать ряд вопросов. Речь идет о строительстве школы в микрорайоне «Строитель», а возведении Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил и в дальнейшем оказывать содействие Хабаровскому краю в решении проблем обманутых дольщиков.

Речь, в первую очередь, идет о 8 наиболее проблемных объектах, нуждающихся в привлечении средств федерального Фонда защиты прав дольщиков. Это 1200 договоров долевого участия. Затраты на восстановление прав через Фонд ориентировочно составляют 1,3 млрд руб. Доля участия края – 210 млн.



