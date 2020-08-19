83 человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае

За сутки в регионе выявлено 73 новых случая заболевания.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 12 пациентов старше 65-ти лет; четверо детей и подростков в возрасте от трех до 15-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 159 случаев заболевания (рост +0,8% к 17 августа 2020 года), 83 человека скончались. Вылечились — 7 тыс 2 человека.

«Активными» остаются 2 тыс 74 случая заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 753 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 247 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 2 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 210 тысяч исследований на новый коронавирус.