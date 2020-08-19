Правительство Хабаровского края ведет борьбу с поборами в школах

В региональном минобре заработала «горячая линия», где принимают информацию о незаконных сборах денег.

В последнее время в социальных сетях стали появляться сообщения от родителей о дополнительных сборах денежных средств на профилактику коронавирусной инфекции и покупке необходимого защитного оборудования в школы, сообщает официальный правительственный портал. Министерство образования и науки края напоминает о бесплатности общего образования.

По вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях края министерство организовало «горячую линию». Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (4212) 46-41-84.

Кроме того, можно оставить сообщение в официальном аккаунте социальной сети Instagram министерства образования и науки края. Оно также будет рассмотрено, разъяснения будут направлены через социальную сеть. По всем обращениям инициируются проверки деятельности администраций образовательных организаций.

Напомним, ранее по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярёва, на покупку обеззараживателей воздуха из резервного фонда правительства края было выделено 103,4 млн рублей. Такое решение было принято после консультаций с региональным министерством финансов и министерством образования и науки совместно с краевым управлением Роспотребнадзора.