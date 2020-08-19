Во время правления Фургала «Амурсталь» не считал нужным платить за аренду

В свою бытность губернатором Хабаровского края Сергей Фургал, видимо, все свое имущество считал неприкосновенным. В том числе и для закона. Иначе как объяснить следующий факт?

В течение 2018-2019 годов администрация Комсомольска-на-Амуре минимум семь раз обращалась с исками к заводу «Амурсталь» (юридическое лицо — ООО «ТОРЭКС-Хабаровск), чтобы получить плату за пользование землей, где расположено промышленное предприятие.

Однако семья Фургал (напомним, что жене арестованного экс-губернатора Ларисе Стародубовой принадлежит 25% завода, еще 25%-ная доля принадлежала другу семьи Николаю Мистрюкову), судя по всему, решила освободить свою «вотчину» от арендных платежей и пеней за просрочку. Коих и накопилось на сумму более 21 миллиона рублей.

Но все арбитражные суда, где истцом была комсомольская мэрия, оканчивались отказом от исковых требований. Формальным их поводом стал пересмотр кадастровой стоимости, который был произведен Росреестром по обращению прежнего руководства «Амурстали» — его бывшего генерального директора Сергея Кузнецова (сейчас он арестован по подозрению в мошенничестве).

Судя по документам Хабаровского краевого суда, существовало пять дел, которые касались пересмотра кадастровой стоимости арендуемых ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» у мэрии Комсомольска-на-Амуре объектов недвижимости. Все дела закончились победой принадлежащей семье Фургала фирмы: кадастровую стоимость вполне официально сильно занизили. Что, в свою очередь, позволило «ТОРЭКСу» платить гораздо меньшие отчисления в местный бюджет (и которые так и не были уплачены).

Почему судебная фортуна оказалась столь благосклонной к тогдашнему главе региона Сергею Фургалу, история умалчивает. Тем не менее, экс-губернатор сделал все, чтобы его завод не платил деньги за аренду в бюджет. Но куда тогда «ушел» 21 миллион рублей?