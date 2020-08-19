В Хабаровском крае — паводки в нескольких районах

Затоплены поймы рек Бурея, Уссури, Бикин, Хор, Урми, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь.

Сегодня утром уровень Амура у Хабаровска составил 279 см, в течение двух следующих суток ожидается подъем воды на 30 – 35 см.

В настоящее время неблагоприятные паводковые явления отмечаются на реке Бикин у населенного пункта Звеньевой, а также на реке Бурея у села Усть-Ниман, в ближайшие двое суток у последнего населенного пункта вода может подняться до отметки 900 – 950 см («опасные явления» при 1100 см).

В Хабаровском районе на реке Кур у Новокуровки к концу этой недели вода тоже может подойти вплотную неблагоприятным отметкам.

По информации Дальневосточного УГМС на 19 августа, затоплены поймы рек Бурея, Уссури, Бикин, Хор, Урми, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину до 2,8 м.

Что касается ситуации в Кукане, то уровень воды на реке Урми постепенно снижается, но из-за подъема грунтовых вод здесь пока остаются подтопленными 17 придворовых территорий. Необходимости в эвакуации людей нет, они остаются в своих домах. В населенном пункте продолжает действовать режим ЧС.

Паводковая ситуация контролируется краевыми и местными властями, наблюдение за уровнями воды в реках осуществляется круглосуточно. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, вызванные разливом рек.