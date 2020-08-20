Коронавирус: 70 новых случаев в Хабаровском крае

В числе заболевших за последние сутки пять детей и подростков

За сутки в крае зарегистрировано 70 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; восемь пациентов старше 65-ти лет; пять детей и подростков в возрасте от 5-ти до 15-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 229 случаев заболевания (рост +0,76% к 18 августа 2020 года), 83 человека скончались.

«Активными» остаются 2 тыс 43 случая заболевания, 14 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 735 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 246 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 213 тысяч исследований на новый коронавирус.



