Михаил Дегтярев призвал политические силы региона к совместной работе

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание совета политических партий.

«Вместе с вами мы заинтересованы в стабильности и процветании края. Каждый из вас представляет интересы людей, избирателей. Знаю многих руководителей партий на федеральном уровне и очень надеюсь на конструктивное взаимодействие с вами. Очень важно сформировать рабочую атмосферу. Нам нужно вместе объединиться, чтобы решать проблемы социально экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь», — отметил Михаил Дегтярев.

В ходе заседания представители политических партий подтвердили готовность выстраивать конструктивный диалог в интересах развития края, рассказали о своей политической деятельности, а также предпринимаемых усилиях по решению проблем людей. В адрес врио губернатора от региональных отделений партий «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Партия Роста», «Коммунисты России», «Российская экологическая пария «Зеленые», «ЛДПР», «КПРФ» и «Яблоко» поступил ряд инициатив.

Так, прозвучало предложение выдавать региональный материнский капитал при рождении вторых и последующих детей. Сегодня это право наступает при рождении третьего ребенка. Также выдвинута идея присвоить Комсомольску-на-Амуре статус «Город трудовой доблести», законодательно закрепить приоритетное право проживающих на Дальнем Востоке в приобретении субсидируемых авиабилетов. Кроме того, речь шла о решении ряда экологических проблем, возобновлении дискуссии по изменению ставок транспортного налога.

Все предложенные инициативы Михаил Дегтярев назвал справедливыми и жизнеспособными. Он подчеркнул, что есть хорошие перспективы совместной работы разных политических сил в интересах развития края.

«Все политические силы заинтересованы в том, чтобы Хабаровский край и Дальний Восток возродились в своей экономической мощи, чтобы социальная политика была справедливой, а государственная власть была крепкой, внимательной и дружелюбной по отношению к людям. Именно в таком ключе нам необходимо выстраивать работу», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио губернатора также пригласил представителей политических партий войти в Народный совет, который сегодня формируется в регионе.

Народный совет формируется из числа граждан, представителей общественных, научных и иных организаций, представителей средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований. Михаил Дегтярёв неоднократно подчеркивал, что приглашает к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов.

Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них – по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27» www.golos27.ru. Там можно зарегистрироваться, разместить свои данные и прикрепить необходимые документы. Для включения в состав Народного совета необходимо набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. В нем должно быть не менее 100 подписей. Кроме того, активные блогеры, которые имеют в своих аккаунтах социальных сетей не менее 5000 подписчиков, могут написать заявление на включение в состав Народного совета. Своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Кроме того, в состав Народного совета будут включены граждане по личному приглашению главы региона.

Подробную информацию о порядке подачи обращения на включение в Народный совет при губернаторе края, его задачах и функциях можно получить по телефонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.