Как создавали красоту

Первый дальневосточный онлайн-видеофестиваль «Красиво.ДВ» завершил свою работу

Всего награждено пять победителей в различных номинациях. Также еще один участник стал обладателем Гран-при фестиваля.

На конкурс было прислано 520 заявок из всех 11 регионов Дальнего Востока. Лучших определили зрители и профессиональное жюри. Церемония подведения итогов и награждения прошла в прямом эфире из двух мест одновременно. Это московская студия портала tvoidv.ru и Дальневосточный федеральный университет (Владивосток).

Общий призовой фонд фестиваля составил 1 миллион рублей. По сто тысяч рублей получили победители следующих номинаций. Это Михаил Никитин, Хабаровский край, работа «UP’рель – Концерт без зрителей в старом терминале аэропорта Хабаровск» (номинация «Звуки.ДВ»); Алексей Рыбкин, Сахалинская область, работа «Путь к успеху» («Сила.ДВ»); Денис Шатохин, Сахалинская область, работа «Маяк Анива, Сахалин» («Уникально.ДВ»); Эрнест Леонидов, Камчатский край, работа Kamchatka Travel («Природа.ДВ»); Булат Базаров, Забайкальский край, работа «Нюуса (Тайна)» («Характер.ДВ»).

Новые впечатления

Помимо основных призов были предусмотрены два суперприза. Один из них назывался «Специальный приз жюри» (200 тысяч рублей). Его получил Эрнест Леонидов с Камчатки. Таким образом, помимо победы в номинации «Природа.ДВ» он также получил дополнительную премию. Вторая специальная награда – Гран-при (300 тысяч рублей). Победителя зовут Николай Степанов, он из Республики Саха, его работа называется «Якутский холод».

«Желаю всем участникам новых красивых съёмок, новых впечатлений! – поздравил победителей Роман Карманов, член жюри фестиваля «Красиво.ДВ», первый заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда. — А нам всем – чтобы Дальний Восток продолжал так же стремительно развиваться опережающими темпами, и чтобы как можно больше людей приезжали и видели всю эту красоту своими глазами. Спасибо большое всем участникам фестиваля!»

Жанна Бадоева, член жюри фестиваля «Красиво.ДВ», режиссёр, телеведущая шоу «Орёл и решка», автор и телеведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале:

«Я получила огромное удовольствие от просмотра ваших многочисленных работ и была рада стать членом жюри этого прекрасного онлайн-фестиваля. Каждый из участников уже победитель! Вы проделали огромную работу! И круто, что в вас живёт любовь к своему делу и своему региону».

«Я считаю, что состоялся шикарный старт фестиваля «Красиво.ДВ», под одной крышей которого встретились профессионалы и начинающие творцы. Но было искусство, было вдохновение, был адреналин!» — поделилась впечатлениями Сола Монова, муза фестиваля «Красиво.ДВ», поэтесса.

Викторина и планы

Церемония награждения победителей фестиваля «Красиво.ДВ» состоялась 16 августа. Стоит отметить, что денежные призы получили не только участники, так сказать, «видеоформата», но и обычные зрители. Во время эфира проводилась интеллектуальная викторина «Приз за Квиз». Дозвонившиеся должны были ответить на вопросы о Дальнем Востоке. Победителей награждали суммами от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Один из участников фестиваля, кстати, во время конкурса сочинил песню о любви к Дальнему Востоку и презентовал ее прямо на церемонии награждения. Камчатец Сергей Новоселов признался, что к нему неожиданно пришло вдохновение.

«За время фестиваля мы многому научились, многое узнали и, конечно же, открыли для себя Дальний Восток заново, — рассказал Алексей Коропский, директор фестиваля «Красиво.ДВ». — Мы снова увидели, какой он невероятный, фантастически красивый, разнообразный, какие талантливые люди живут на Дальнем Востоке, как они влюблены в свой регион и готовы свою любовь выражать. Но главное, что на этом этапе мы не завершаем фестиваль! Он продолжается, он будет жить. И ещё планируется множество мероприятий в рамках нашего фестиваля, которые мы объявим совсем скоро и пригласим всех участников. Сегодня мы не заканчиваем первый фестиваль, сегодня мы начинаем второй фестиваль «Красиво.ДВ-2021».

Подготовка к следующему фестивалю «Красиво.ДВ» уже началась. В дальнейших планах организаторов – показы лучших работ в кинотеатрах Дальнего Востока и России, а также на площадках онлайн-кинотеатров. О сроках проведения Второго дальневосточного онлайн-видеофестиваля «Красиво.ДВ» в 2021 году будет объявлено в ближайшее время.

«Я был взволнован…»

«Красиво.ДВ» является идеей дальневосточника Михаила Полусмака, призванной показать всему миру через объектив местных авторов, влюбленных в Дальний Восток, всю красоту, характерность, самобытность, уникальность региона, которому руководство страны сегодня уделяет особое внимание.

Провести такой масштабный фестиваль стало возможным благодаря личной поддержке Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Организаторами стали НКО «Дальневосточный фонд развития» и портал «Твой Дальний Восток».

Отличительная особенность «Красиво.ДВ» – его онлайн-формат. Благодаря этому участие в нём стало доступным гораздо большему числу авторов. Приём заявок, голосование, награждение победителей, лекции для участников – всё это было доступно онлайн и абсолютно бесплатно. Так, зрители и посетители сайта tvoidv.ru активно оценивали видеоролики на протяжении всех этапов голосования. В общей сложности за те либо иные работы отдано около трехсот тысяч голосов.

Один из самых «титулованных» участников фестиваля Эрнест Леонидов (напомним, он победитель в номинации «Природа.ДВ» и обладатель специального приза жюри) рассказал о своих впечатлениях.

— Я смотрел работы других участников в номинации и понимал, что шансы на победу у меня есть. Но когда мне позвонили во второй раз, когда в церемонии речь шла уже про специальный приз, я был взволован. Я вышел в эфир и слушал жюри. Они как раз рассказывали о том, чем они руководствовались при выборе победителя. Было очень волнительно. И тут говорят, что выбрали видео, от которого мурашки по коже бегут. И я подумал: неужели это я?! Ведь мне многие говорили, что от моего видео у них мурашки бегут.

— И тут жюри называет ваше имя…

— Да. Причем сказали, что проголосовали за мое видео единогласно. Это очень тронуло! Это самая высокая оценка моей работы! Ведь съемка — хобби по большей части, и то, что я отправил на фестиваль, снималось и монтировалось в основном для себя, а не для какого-то проекта или конкурса. Месяца три я этот фильм делал и очень много эмоций в него вложил. И вот она, обратная связь в виде голосов зрителей, а потом и жюри!

Планы на премию

Солист хабаровского коллектива «UP’рель» Михаил Никитин вместе с единомышленниками снял ролик с концерта в здании старого и ныне недействующего терминала аэропорта.

— Михаил, расскажите об истории создания этого видео.

— Мы снимали его специально под онлайн-видеофестиваль «Красиво.ДВ». О его проведении случайно узнали от друзей. Местом съемок выбрали недействующий терминал аэропорта. Нам показалось, что это интересная локация: место бесконечных встреч и прощаний. Вообще-то это закрытое для посещений место, но нам не составило труда подружиться с руководителем аэропорта и получить разрешение на съемки.

У нашей группы в родном городе гораздо больше возможностей, чем у приезжих звезд. Ведь здесь есть наши друзья. Мы приехали в это здание в полдень и выставляли оборудование, свет и все остальное до 4 часов утра. Сняли видео где-то за сутки. Отсмотрели его и поняли, что увлеклись. С нами такое бывает очень часто. Мы упустили самое важное – в ролике не было красоты и антуража того самого места, которое мы хотели показать. Решили отснять заново, убрали искусственный свет и просто гуляли по заброшенному и пустому терминалу при свете дня. Сразу же появилась атмосфера этого пустого места.

— Как проходили съемки?

— Мы отсняли гораздо больше материала, чем вошло в конкурсный ролик. По условиям нельзя было превышать хронометраж в 15 минут. Удалось снять ряд интересных кадров.

— Есть идеи, что делать с этим материалом?

— Конечно, мы обязательно смонтируем для наших фанатов вторую часть видео. Тем более что там есть хорошие кадры, как я сказал уже. Помимо охранника и коменданта в терминале живут еще и 4 кошки. Обитают в здании и птицы, поэтому, когда мы ходили по зданию, кругом летали перья от пойманных котами голубей. Еще мы пытались запустить во время съемок ленту для багажа. У нас это не получилось. Вместо выезжающих из-за резиновых шторок чемоданов в какой-то момент вышел местный кот. Нам удалось заснять это, поэтому решили оставить красивый кадр для второй части ролика.

— Может, после съемок ролика появились планы на это место? Не думали провести здесь полноценный концерт, но уже со зрителями?

— Мы даже сдвигали металлические сиденья из зала ожидания. Хотели посмотреть, как это будет выглядеть. Ну что сказать – смотрится это круто. Конечно, после съемок мы снова связались с директором аэропорта. Нам удалось застолбить наши имена на 1 месте в списке претендентов на то, чтобы организовать здесь концерт. Думаем собрать 1000 – 1500 человек. Сейчас действуют ограничения на массовые мероприятия, но давайте помечтаем, что их скоро снимут и концерт состоится уже в этом году.

— Какие планы на выигранную в конкурсе премию в 100 тысяч рублей?

— На творческий коллектив это не очень большие деньги все-таки. Но и они – хорошее подспорье. Первая мысль была просто прокутить. У нашего друга есть свой бар, который из-за пандемии долгое время простаивает. Думали собраться и заказать себе компота, чтобы поддержать его бизнес. А если серьезно, то средства, скорее всего, пойдут на нашу концертную деятельность. Она требует больших затрат.

— Удивились, когда вам сообщили, что вы выиграли в фестивале?

— Любой творческий человек должен быть амбициозным, иначе ничего не получится. Когда мы все это затевали, очень хотели выиграть. Но был ли я удивлен, узнав, что мы – победители? Был! У нас, честно говоря, было свое видение итогов, думали, что все будет иначе. Хотелось бы поблагодарить наших фанатов, ведь выходу в финал мы благодарны им. Это они каждый день заходили на сайт и голосовали за наше видео.

Нужно проводить побольше таких фестивалей, как «Красиво.ДВ». Такие площадки стимулируют создание нового качественного контента от творческих людей. От себя же лишь оставлю небольшое пожелание: нам не хватило взаимодействия с жюри. Наша группа живет и творит в небольшом городе. В Хабаровске мы уже знаем мнение о своей деятельности. Когда заявлялись на «Красиво.ДВ», хотели получить обратную связь и оценку творчества группы «UP’рель» и от жюри.

Елена Бехтер







