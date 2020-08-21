В Народный совет при врио губернатора войдут протестующие, общественники и блогеры

Данная структура будет консультативным органом, она призвана наладить диалог между властью и лидерами общественного мнения (ЛОМами).

В совет приглашаются представители общественных, научных и иных организаций, представители средств массовой информации, члены региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований.

Как именно можно будет попасть в Народный совет? Один из способов – по итогам рейтингового голосования на портале «Голос27» www.golos27.ru. На сайте следует зарегистрироваться, разместить свои данные и прикрепить запрашиваемые документы. Далее кандидатура выставляется на голосование. Для избрания она должна набрать не менее 250 голосов.

Второй способ: заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. В нем должно быть не менее ста автографов. Также в новый консультативный орган при наличии заявления с просьбой включить в состав совета смогут попасть активные блогеры (не менее пяти тысяч подписчиков) и представители общественных советов при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Дегтярев заявил, что будет ждать делегатов от участников хабаровских акций протеста для постоянной связи в новой структуре. Врио оставил себе право лично включать граждан в состав Народного совета.

Подробную информацию о порядке подачи обращения на включение в Народный совет при губернаторе края, его задачах и функциях можно получить по телефонам: (4212) 40-21-35, 32-97-96.



