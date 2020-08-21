Десять эпизодов Дегтярева

Чем занимался и что сделал глава региона за последнюю неделю.

Михаил Дегтярёв провел совещание по развитию рыбной отрасли края. В ходе совещания представители КМНС пожаловались на порядок распределения квот. Недовольство текущей ситуацией в отрасли также высказали представители крупных промысловых компаний, ведущих лов на Амуре и в Охотском море.

«Нужно убирать недоверие между всеми участниками промысла. Проведем полную ревизию рыбодобывающих предприятий, а также в части реестра коренных малочисленных народов Севера, — распорядился врио. — Разберемся и с любительским ловом. Люди должны иметь возможность пойти на берег и поймать рыбу, привезти ее домой. Но главное — цены! Специально провел негласный рейд. Стоимость рыбы в Хабаровском крае неоправданно завышена. Но этот вопрос станет темой для отдельного разбирательства».

Также временный глава края намерен поднять вопрос создания новых рыборазводных мощностей в крае.

Наш регион должен войти в топ-10 мировых систем образования – такую задачу ставит перед собой Дегтярев. Доходы педагогов также должны увеличиться, заявил он. На данном фронте уже есть перемены. Президент России предложил надбавить учителям за классное руководство 5 тысяч рублей в месяц.

Увеличение спроса на пассажирские авиаперевозки зарегистрировано в Хабаровском крае. В адрес «Хабаровских авиалиний» поступают запросы на выполнение дополнительных рейсов и чартеров.

При этом все льготные пролеты, вопреки слухам об их отмене, сохранены без каких-либо ограничений. В том числе и программа льготных авиатарифов для северных районов. На организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко в августе из краевого бюджета дополнительно было выделено 33 миллиона рублей.

Состоялась встреча между Михаилом Дегтяревым и митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием. Знакомство прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. На встрече шла речь о различных направлениях сотрудничества митрополии и правительства края. Стороны обсудили реализацию регионального проекта «Сельский храм», а также планы по созданию культурно-просветительских центров в разных населенных пунктах края. Врио губернатора подчеркнул, что власти региона продолжат активно взаимодействовать с митрополией.

Глава региона наградил лучших выпускников, получивших высший балл по итогам единого госэкзамена. Всего их оказалось 33 человека. Впервые вундеркиндам была вручена премия имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова. Трое старшеклассников Хабаровска получили по двум предметам 200 баллов. Все они получили денежный сертификат на 100 тысяч рублей. Ребята, набравшие по итогам ЕГЭ 95 и более баллов, получили премию в размере 50 тысяч рублей.

Прошло совещание по развитию строительной отрасли в крае. Подрядчики отметили несколько общих проблем, с которыми они ежедневно сталкиваются. В первую очередь это низкое качество проектно-сметной документации. В большинстве случаев документы приходится переделывать повторно, а это замедляет процесс и требует дополнительных средств. Многие организации столкнулись с проблемой нехватки строительных кадров. Не хватает, по мнению участников совещания, и единого координационного центра в отрасли.

«Давайте работать, коллеги. Кто вам мешал в вашей деятельности – говорите, разберемся, — сказал Дегтярев. — У нас срывается исполнение краевой адресной инвестиционной программы, это не дело. Я уверен, что вы все профессионалы, хорошо строите. Но надо в управлении наводить порядок. Прежде всего у нас должен быть прозрачный рынок с 5-6 крепкими и финансово устойчивыми игроками. Они бы в конкурентной борьбе занимались строительством объектов не только с государственным участием, но и в коммерческом секторе».

Врио главы региона подчеркнул, что краевые власти поддержат инвесторов, которые будут готовы вложиться в производство кирпича и других строительных материалов.

На этой неделе в Николаевск-на-Амуре приедет бригада опытных врачей из краевых медучреждений края. В течение четырёх дней они будут не только консультировать коллег, но и окажут медпомощь местным жителям. Соответствующее поручение дал Михаил Дегтярёв. В группе врачей неврологи, пульмонолог, эндокринологи взрослый и детский, оториноларинголог, окулист и травматолог-ортопед. Возглавляет бригаду главный внештатный детский врач-невролог края Александр Скретнев.

Дегтярев освободил от должности министра здравоохранения края Александра Витько. На пост министра назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Поводом для отставки Витько стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках. Михаил Дегтярев неоднократно отмечал, что руководство минздрава пытается показать красивую картинку, при этом основные проблемы вскрываются в ходе внеплановых посещений.

В Хабаровском крае определены кандидатуры на вручение почетного знака «Материнская слава». В этом году почетного знака удостоены многодетные мамы из Хабаровска, пос. Бриакан района им. Полины Осипенко и пос. Дуки Солнечного района. Награждение пройдет в рамках мероприятий, посвященных Дню края.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку в Благовещенске встретился с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В ходе встречи обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения. Михаил Мишустин поддержал инициативу о выделении средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Речь идет о гидрозащите Центрального округа города и правого берега реки Силинка.

Также поддержку получил проект реконструкции дороги Ванино – Советская Гавань. Премьер-министр РФ дал поручение начать работы в 2021 году, а в 2022 году завершить их.

Профильным вице-премьерам Председатель Правительства РФ поручил проработать ряд вопросов. Речь идет о строительстве школы в микрорайоне «Строитель» и возведении Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре. Кроме того, Михаил Мишустин поручил и в дальнейшем оказывать содействие Хабаровскому краю в решении проблем обманутых дольщиков.

Игорь Кабанов



