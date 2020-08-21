215 тыс исследований на С-19 проведено в Хабаровском крае

За минувшие сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; девять пациентов старше 65-ти лет; новых случаев среди детей и подростков не выявлено.

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Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 304 случая заболевания (рост +0,8% к 19 августа 2020 года), 83 человека скончались. Вылечились 7 тыс 208 человек.

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«Активными» остаются 2 тыс 13 случаев заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии.

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Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 746 пациентов.

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Кроме того в стационарах края получает лечение 244 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

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Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

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В крае выполнено более 215 тысяч исследований на новый коронавирус.