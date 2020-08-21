Спасателям ночью удалось найти подростка на Петропавловском озере

15-летнего подростка эвакуировали с помощью подвесной спасательной системы вертолета МИ-8

Около часа ночи 21 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в Хабаровском районе в районе Петропавловского озера пропал подросток 2005 года рождения.

Для выполнения поисково-спасательных работ в готовность был приведен вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В 2:49 ночи он вылетел с тремя спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту в район предполагаемого происшествия.

С воздуха было осмотрено 18 кв.км местности. Несколько раз осуществлялась посадка на береговую линию, для уточнения обстановки у находящихся на берегу отдыхающих и рыбаков.

Около 5 часов утра удалось дозвонится до ребёнка. Авиаторы уточнили его примерное местонахождение и попросили подать какой-либо знак, когда он услышит звук винтов вертолета.

У подростка при себе имелся фонарик, которым он и посигналил спасателям. Из-за отсутствия площадки для посадки вертолёта за мальчиком на спусковом устройстве в специальной люльке опустился спасатель.

Подростка вместе с его вещами подняли на борт воздушного судна и доставили в краевой центр, где передали родственникам. По предварительным данным, состояние здоровья мальчика удовлетворительное.

Как рассказал ребенок спасателям, он отправился на сплав по реке Сита в сторону Петропавловского озера один. В пути регулярно связывался с близкими по мобильному телефону. Но в темноте он потерял ориентиры. Мобильная связь на данном участке пропала. Подросток остался ждать помощи на берегу, где его и обнаружили спасатели.



