Киднепперы, яхта и ДЭК

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю.

Похищение

Четверо жителей Хабаровска различных возрастов объединились, чтобы заниматься киднеппингом.

Они похитили 21-летнего мужчину и стали требовать за освобождение 120 тысяч рублей. Жертва позвонила родственникам и сообщила им о требовании преступников.

Родственники, в свою очередь, обратились в полицию. В ожидании выкупа киднепперы избивали похищенного и постоянно меняли квартиры в целях конспирации.

Однако это им не помогло. Всего через два дня сотрудники полиции освободили жертву и задержали преступников. К тому времени у похищенного было сломано ребро, он был весь в ссадинах и кровоподтеках. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Возбуждено уголовное дело.

olga_sukhinina_68 «Вот бы так наши органы всегда работали. А то 15 лет ищут Вадима Бабий, похищенного за 5 дней до убийства Зори».

Leon_khv_27 «120 тысяч рублей??? Серьезная сумма».

tvtolmacheva58 «Только высшая мера, остальное не исправит таких нелюдей».

tatieva_nataly «Твари, боевиков насмотрелись, им бы ребра все переломать».

Дайте нам судно!

С просьбой о правительственной яхте, снятой на днях с торгов, к Михаилу Дегтяреву обратились директор краевого центра образования (КЦО) Эльвира Шамонова, активные ученики и председатель родительского комитета школы Павел Клепкин.

«Сейчас решается судьба яхты «Виктория». И мы обращаемся к вам, Михаил Владимирович, со скромной просьбой, чтобы это судно не ушло из Хабаровского края и не попало в руки чиновников. А досталось нашему учебному заведению. Ведь КЦО – это все новое и прогрессивное, это центр одаренных детей со всего края. И нам было бы очень интересно в нашем «БиоКвантуме» и других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно», — заявила в видеообращении к врио губернатора Эльвира Шамонова.

usersergei «Только надо будет контролировать, чтобы сами сотрудники центра не использовали в своих целях, типа на корпоративный выплыв на левый берег».

arzanas393023756 «Раньше на шторки скидывались, теперь на АИ-95 будут».

saimonlink «Ловко они провернули…».

Огромные долги

Пандемия и связанные с ней послабления не дают право потребителям задерживать платежи, считают в филиале «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт». С начала года сотрудниками Хабаровского расчетно-контрольного центра филиала компании на территории Хабаровска и Хабаровского муниципального района вручено более 120 тыс. уведомлений о наличии задолженности за электрическую энергию и более 27 тыс. уведомлений о наличии задолженности за тепловую энергию.

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В результате взыскано более 5,8 млн рублей по документам, поступившим в 2020 году, и 4,4 млн. рублей по документам, выданным судами для принудительного исполнения в предыдущие годы. В пользу АО «ДГК» взыскано более 122,5 млн рублей по документам, выданным судами для принудительного исполнения как в 2020 году, так и в предыдущие годы.

olga_sukhinina_68 «А может, они все-таки сядут и подумают, из чего складывается цена. Газ за доллары? Так не мы американцам месторождение сдали и не нам те деньги пошли».

nikolapit60 «Не все суды выигрывает ДЭК!!!»

marinakuzilina «Зато в «Столицу» сходить святое дело».

Андрей Канев



