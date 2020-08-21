Не ковид, так чума: с болезнью свиней борются в Хабаровске

В Хабаровске введут карантинные меры против вируса африканской чумы свиней.

На территории Вяземского, Бикинского, Хабаровского, Нанайского районов, района имени Лазо Хабаровского края уже выявлен геном этого вируса. Подобрался он и к границам краевого центра: ветеринары обнаружили его у домашней хавроньи, содержащейся в фермерском хозяйстве, расположенном в селе Восход Хабаровского муниципального района.

Таким образом, первой зоной угрозы определена территория в границах 7 км от очага заболевания. Часть Хабаровска, прилегающая ней в радиусе 10 км от границ эпизоотического очага, отнесена ко второй угрожаемой зоне. В связи с этим в городе запрещена реализация свиней и продуктов, полученных от их убоя, за исключением продажи продуктов животноводства промышленного изготовления.

Кроме того, не допускается закупка парнокопытных у населения, их выгульное содержание, а также вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C.

Особое внимание ветеринары уделят личным подсобным хозяйствам, расположенным в краевой столице. Специалисты будут чаще проводить подворовый обход, проведут перерасчет свиного поголовья, разъяснят владельцам животных все риски. Напомним, что африканская чума свиней — инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель.

Его переносчики — зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано пока не было, однако ученые такой вариант не исключают, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.



