Кукан в воду

В населенном пункте подтоплено пять придомовых участков

Днём 15 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в результате обильных осадков и значительного переувлажнения почвы произошел подъем грунтовых вод в населенном пункте Кукан Хабаровского района. Это привело к подтоплению придомовых территорий пяти частных жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Оказались перемыты два участка дороги местного значения, соединяющей город Биробиджан с населенными пунктами Кукан и Догордон. Проезд здесь возможен только на технике высокой проходимости.

В поселке развернуты два пункта временного размещения, один из них на базе участковой больницы, второй – на базе средней школы. Общая вместимость – 36 человек. Однако все жители села остались в своих домах.

Данная ситуация, а также обстановка в Хабаровском крае, складывающаяся в результате неустойчивой погоды и выпадения большого количества осадков, находится на круглосуточном контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различных ведомств.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий из-за неисправности и засорения ливневых стоков и водоотводов.