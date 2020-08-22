Четверо детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае





За минувшие сутки выявлен 71 случай заболевания.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; восемь пациентов старше 65 лет; четверо детей и подростков в возрасте от года до 16-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 375 случаев заболевания (рост +0,76% к 20 августа 2020 года), 83 человека скончались.«Активными» остаются 1 тыс 994 случая заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии. Вылечились — 7 тыс 298 человек.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 751 пациента.

Кроме того в стационарах края получает лечение 250 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 218 тысяч исследований на новый коронавирус.