Дамбы получили добро

Главгосэкспертиза снова рассмотрела проект

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на создание единого комплекса сооружений инженерной защиты микрорайонов «Парковый» и «Парус», а также поселков Победа и Менделеева Комсомольска-на-Амуре. Речь идет о первом этапе строительства дамб. По итогам проведения государственной экспертизы выдано общее положительное заключение.

Предыдущие положительные заключения на проведение работ Главгосэкспертиза утвердила в марте 2017 года. Необходимость корректировки обусловлена отсутствием возможности поставки местными карьерами нерудных строительных материалов – средних песков, запланированных в проекте для отсыпки тела дамбы.

Согласно актуальной проектной документации, одобренной экспертами, после проведения необходимых расчетов и технико-экономического анализа вариантов замены было решено использовать мелкий песок. Корректировку ПСД выполнили в ЗАО «Проектно-изыскательский институт «Ленгипроречтранс».

В региональной службе заказчика уточнили, что сложности с проектной документацией также возникли в ходе реализации второго и третьего этапов строительства дамб. Речь идет о гидрозащите Центрального округа города и правого берега реки Силинка. В последнем случае в проекте не были учтены изменения русла реки при высоких отметках. По этим объектам ведется работа.

Антон Зуботяп