Михаил Дегтярев встретился с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым

Стороны обсудили вопросы регулирования промысла лосося в крае

Состоялась рабочая встреча врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и главы Росрыболовства Ильи Шестакова

В центре внимания были вопросы развития рыбохозяйственного комплекса региона и поддержки любительского рыболовства.

Михаил Дегтярев и Илья Шестаков рассмотрели проблемные вопросы работы Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, а также обсудили принятые в 2020 году меры по регулированию промысла лосося. Было отмечено, что в результате принятых ограничений промышленного рыболовства сегодня наблюдается хорошее заполнение нерестилищ.

Особое внимание было уделено организации традиционного рыболовства представителями коренных малочисленных народов. Илья Шестаков и Михаил Дегтярев отметили важность соблюдения законных интересов коренных малочисленных народов, проживающих в крае.