Замначальника станции Хабаровск-II будут судить за взятку

За четыре года женщина получила незаконное вознаграждение на сумму 12 млн рублей

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника железнодорожной станции Хабаровск II по грузовой и коммерческой работе, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в значительном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По версии следствия, женщина, 1984 г.р., состоя в должности заместителя начальника железнодорожной станции Хабаровск II по грузовой и коммерческой работе, с 2015 по 2019 г. получила от представителя коммерческого предприятия взятки на общую сумму в 12 млн. 654 тыс. рублей.

Взятка была передана женщине за незаконные действия, выраженные в даче ею указаний подчиненным работникам о не проведении в отношении вагонов с грузом, прибывающих на железнодорожную станцию Хабаровск II в адрес подконтрольных коммерсанту организаций, необходимых проверок на соответствие тарифам, и за организацию ею приоритетной маневровой работы по подаче (уборке) гружёных вагонов.

Кроме того, в период с 2017 по 2019 год женщина лично получила от предпринимателя взятку в виде денег в размере 966 тыс. рублей за общее покровительство по службе а именно в организации ею приоритетной маневровой работы по подаче (уборке) гружённых вагонов представляемой им фирмы.

В 2018 году, используя своё служебное положение, женщина давала устные распоряжения работникам железнодорожной станции Хабаровск II об оказании содействия представителю юридического лица в решении различных проблем и вопросов, связанных с обработкой вагонов с грузом на примыкающих к железнодорожной станции Хабаровск II подъездных путях, а именно организацию приоритетной маневровой работы по подаче (уборке) гружённых вагонов фирмы, осуществление контроля движения вагонов с грузом на всём пути их следования до станции прибытия Хабаровск II для разгрузки, за что ей была передана взятка в размере 130 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления женщина признала, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствием наложен арест на принадлежащее ей имущество, в том числе, на автомобиль стоимостью около 3 млн. рублей, денежные средства на сумму 820 тыс. рублей, изъятую валюту в виде долларов США, юаней КНР. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Хабаровска.