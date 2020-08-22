«Гарантия Строй» не гарантирует

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело, фигуранты которого строили дом для детей-сирот

Прокуратура Хабаровского края провела проверку исполнения законодательства при строительстве в Николаевске-на-Амуре квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заказчиком которых выступала Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края.

Установлено, что застройщиком ООО «Гарантия Строй» работы по строительству квартир своевременно не выполнены.

Обязательства общества на период действия государственного контракта обеспечивались банковской гарантией, выданной АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

Служба заказчика министерства строительства при наличии факта неисполнения застройщиком обязательств по строительству квартир требование о выплате денежной суммы по банковской гарантии в период ее действия в банк не направила, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету Хабаровского края в размере свыше 10 миллионов рублей и нарушение жилищных прав льготной категории граждан.

Заместителем прокурора края материалы проверки направлены в орган следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении бывшего директора КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» возбуждено уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».

Ведется следствие.

Анна Исаева