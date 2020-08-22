Михаил Дегтярев встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным

Стороны обсудили реализацию в крае национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках рабочей поездки в Москву Михаил Дегтярев провел ряд встреч с представителями федеральных органов власти. В частности, состоялась встреча с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительный блок и дорожное хозяйство.

Стороны обсудили различные направления национального проекта «Жилье и городская среда», которые реализуются в крае. Было отмечено, что пока регион в числе отстающих по вводу нового жилья, поэтому на встрече наметили меры по стимулированию строительной отрасли.

В рамках нацпроекта реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Край активно в нем участвует, в этому году на всероссийский конкурс поданы две заявки по благоустройству общественных пространств в Амурске и Советской Гавани. Также в регионе остро строит вопрос по продолжению благоустройства дворовых территорий. На встрече стороны договорились, что инициативы края получат поддержку.

В центре внимания была и тема расселения из аварийного жилья. Отмечено, что региону может потребоваться дополнительное финансирование на эти цели. Марат Хуснуллин пообещал поддержать заявки края на 2020 – 2022 годы.

Обсудили и дальнейшие планы по строительству дорог. Ранее регион подал заявки на дополнительное финансирование в 2020-2023 г.г. реконструкции дороги «Ванино — Советская Гавань» и строительство трассы «Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын». Также край находится в лидерах на Дальнем Востоке по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы готовы ускоренными темпами реализовывать программу дорожного строительства, чтобы в дальнейшем рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета. Мы также корректируем свои заявки на получение финансирования, чтобы отвечать запросам жителей Хабаровского края», — отметил Михаил Дегтярев.



