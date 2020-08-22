На инновационной передовой

12 августа Дальневосточный фонд высоких технологий объявил о начале отбора проектов для их дальнейшего распространения на Дальнем Востоке. О том, как родилась эта идея, способна ли она повлиять на развитие высокотехнологичного бизнеса в регионе и на жизнь простых людей, в прямом эфире на портале «Твой Дальний Восток» мы беседовали с генеральным директором фонда Русланом Саркисовым.

— Руслан, 12 августа было объявлено о старте отбора. Расскажите, до какого времени он продлится и каковы условия участия?

— Мы предполагаем, что отбор будет проходить до 5-го октября. В течение последующих двух с половиной месяцев. Вообще, фонд существует уже 2 года, мы финансируем экологические проекты и дальневосточные инновационные компании. Также занимаемся локализацией на Дальнем Востоке российского технологического бизнеса. Для отбора проектов мы поставили такой критерий, как наличие выручки за последний год не менее 30 миллионов рублей. Это позволит определить те компании, за продукт или услугу которых рынок проголосовал рублем, компании с доказанной эффективностью. Ведь много перспективных технологий, которые находятся на этапе подготовки к запуску, но наша задача – отобрать именно тех, кто готов внедрить свои технологии уже сейчас. Важнейшим для нас критерием является профессиональная команда, которая реализует проект, ее опыт, предпринимательские навыки. Ну и, как я уже сказал, технология должна быть опробована и готова к интеграции. Компания должна понимать, где она может быть задействована. С этой точки зрения важно, чтобы у компании был конкретный бизнес-план. Это не значит, что мы не будем помогать в доработке бизнес-плана, вместе с компаниями готовы пройти этот путь, но основные вехи, мы надеемся, в нем будут отображены.

Наша важная миссия — рассказать молодым технологическим предпринимателям о возможностях ведения бизнеса на Дальнем Востоке, перспективах применения их технологий, продуктов и сервисов как раз в нашем регионе.

— Нескромный вопрос: на какую сумму может рассчитывать каждый отдельный проект? Сколько средств заложено на финансирование всех проектов в целом?

— В зависимости от инвестиционных потребностей, от стадии готовности продукта, от масштабности его внедрения сумма может варьироваться от 50 до 500 миллионов рублей на один проект. Мы рассчитываем, что в рамках конкурса наберем порядка пяти компаний, готовых локализовать деятельность на Дальнем Востоке. С условием, что как раз наши инвестиции пойдут на внедрение и локализацию проекта. Этот перечень может быть расширен. Поэтому общая сумма, которую мы зарезервировали, составляет около трех миллиардов рублей

— А 50 миллионов или 500, это кто будет определять? Экспертное сообщество?

— Здесь мы будем полагаться на бизнес-план компании и на ее потенциал развития. Конечно, этот бизнес-план будет подвергнут тщательному анализу как со стороны сотрудников фонда, так и с помощью привлеченных экспертов из авторитетных организаций и институтов, таких как Сколково.

В общем, давать свою оценку проектам будут признанные специалисты.

— В каких отраслях будут применяться проекты? Есть ли какой-то перечень?

— Перечень есть, но он, конечно, не закрытый. Все будет зависеть от того, какого рода проекты попадут к нам в отбор. Мы выделили несколько ключевых отраслей – от информационных технологий, включающих в себя потребительские и финансовые сервисы, до сложного программного обеспечения для дальневосточных промышленных предприятий, цифровых решений для городской среды, которые могут быть использованы в рамках программы «Умный город». Также нам интересны медицинские технологии, биотехнологии. Причем биотехнологии в сфере сельского хозяйства. Дальний Восток обладает огромным земельным потенциалом, но в то же время существует дефицит в обеспечении продовольственными товарами внутреннего рынка региона. Поэтому активно изучаем технологии, которые позволят сделать местный агросектор более эффективным, поднять его до уровня центральных регионов страны. Особенно я бы выделил технологии в аквакультуре, ведь это один из самых развивающихся сегментов.

— А может ли принять участие в отборе компания — разработчик компьютерных игр? Наверное, нет…

— Почему нет? Нам необходимо понимать: в какой стадии разработки находится проект и готова ли компания локализоваться на Дальнем Востоке? Какой опыт у нее уже имеется? Мы не говорим нет, а с большим интересом изучаем вопрос.

— Кто основные партнеры проекта и какова их роль в отборе проектов?

— У нас достаточно серьезные и именитые партнеры. Я уже сказал про Сколково. Также работаем с Фондом развития интернет-инициатив, дженирейшен-эс, запускаем партнерство с рядом технопарков и айти-парков акселераторов, инкубаторов. Роль партнеров как раз в том, чтобы донести информацию до своих резидентов. Многие пока не знают о тех возможностях для бизнеса, которые появляются на Дальнем Востоке.

— Вы сказали, что будет проходить региональный отбор. Там будет место для дальневосточных проектов? Или смысл в том, чтобы на Дальний Восток зашли игроки из других регионов России?

— Очень хороший вопрос. Нам часто его задают. Мы с дальневосточными компаниями как работали в ежедневном режиме, так и продолжаем работать. И задача этого конкурса – в первую очередь завести компании технологические. С территории Центральной России, Урала, Сибири на Дальний Восток. Для того, чтобы усилить здесь инновационную экосистему. Но это ни в коем случае не говорит о том, что мы не будем рассматривать в рамках конкурса дальневосточные компании. Более того, напротив, будем приветствовать их проекты.

— Какие-то международные компании могут участвовать? Или отбор ориентирован только на отечественные компании?

— Конечно, в первую очередь мы сфокусированы на российском рынке, на российских компаниях. Но не закрыты и для международных проектов. Более того, скажу, что с одним из израильских партнеров сейчас работаем в сфере биотехнологий. Чувствуем в нем потенциальный интерес к локализации на Дальнем Востоке.

— Приветствуется ли участие студенческих стартапов? Могут ли они рассчитывать на какие-либо льготы при конкурсном отборе или будут участвовать на общих основаниях?

— Все студенческие стартапы мы рассматриваем с большим интересом. Отдадим им должное внимание при условии, что они будут соответствовать тем критериям, которые уже озвучили. Никаких предубеждений к студенческим стартапам нет. Может быть, даже наоборот.

— Расскажите о тех условиях, которые созданы на Дальнем Востоке для стартапов сейчас? На каком мы этапе, куда движемся?

— Высокотехнологичный бизнес — одно из ключевых направлений, которому уделяется внимание на федеральном уровне. Поэтому и фонд наш был создан два года назад в соответствии с поручением Президента и вице-премьера Правительства РФ Юрия Трутнева. Юрий Петрович всегда акцентирует внимание на том, что институты развития должны активно вовлекаться в формирование высокотехнологичного кластера на Дальнем Востоке. Необходимо уделять этому особое внимание, особенно в сферах, которые сейчас наиболее перспективны: медицинские технологии, телекоммуникации, информационные технологии. Мы знаем, что Минвостокразвития РФ подготовило ряд предложений по расширению налоговых льгот для высокотехнологичных IT-компаний на Дальнем Востоке. В регионе существует ряд технопарков, АйТи-парков, например, технопарк «Русский», АйТи-парк в Якутии. Открылся и разворачивает работу IT-парк на Сахалине. Также существуют отдельные региональные институты инновационного развития, такие как в Хабаровске и ряде других регионов. Есть венчурные компании Якутии. Новые меры внедряются постоянно.

— Авторы проектов, которые будут отобраны, должны быть зарегистрированы на Дальнем Востоке или они могут работать из других точек мира?

— Абсолютно по-разному. Компания может работать из другого региона, но ее технология должна быть интегрирована в дальневосточный бизнес либо социальную сферу. Только в этом случае она может рассчитывать на наше финансирование. Будем отдавать предпочтение тем компаниям, которые смогут не только представить решение, но и взрастить на месте специалистов. Человеческий капитал — самое главное во всем этом процессе.

— Кто среднестатистический обладатель поддержки со стороны фонда?

Представитель молодежи или поколения постарше?

— Мы не делаем какую-то стратификацию по возрастному принципу. Но так получается, что в среднем это люди от 25 лет и старше. Которые уже имеют определенный опыт в бизнесе, ведь, напомню, критерии отбора предполагают наличие минимум 30 млн рублей выручки за последний год. Редко когда компания в технологичной сфере выходит на такие показатели в первые полгода–год, хотя такие примеры тоже есть. Но такие пассионарные молодые люди нужны, и мы будем с ними держать связь вне зависимости от того, пройдут они сейчас отбор или нет.

— Вы бы лично как оценили уровень, на котором сейчас находится дальневосточный высокотехнологичный бизнес? Понятно, что нам далеко до Кремниевой долины, но где мы сейчас?

— Можно сказать, что на Дальнем Востоке есть регионы — лидеры в этом направлении. И это Якутия, Приморский край, Хабаровский край. Здесь именно развитию инновационной деятельности уделяется серьезное внимание на протяжении длительного времени. Конечно, эта системная, многолетняя работа приносит плоды. Сейчас задача – темпы развития этих регионов-лидеров не сбавить, а увеличить. А остальные регионы Дальнего Востока подтянуть. В этом случае дальневосточный инновационный бизнес точно будет конкурировать с Центральной Россией. Дальневосточники — активные люди исторически. Если за что-то берутся, то сделают это на высшем уровне. Я сам вырос на Дальнем Востоке, поэтому знаю, что если будет желание и возможность, то наш регион точно сможет быть одним из лидеров инновационного развития России.

Полная версия интервью с генеральным директором Дальневосточного фонда высоких технологий Русланом Саркисовым доступна на портале tvoidv.ru.



