Неустановленные лица

Свыше миллиона рублей ущерба нанесли городу автомобилисты

И эта значительная сумма стоимости пострадавшего муниципального имущества — только за 2020 год. Дорожные знаки, светофоры, ограждения все чаще становятся «участниками» дорожно-транспортных происшествий, жертвами самоуверенных водителей.

Возмещено же на сегодняшний день только 259 тысяч рублей.

«Проблема в том, что не всегда удается установить виновника. Когда он известен, для взыскания суммы ущерба мы используем, в том числе, и механизмы ОСАГО. В страховые компании направлены заявления о возмещении вреда на сумму свыше 46 тысяч рублей», — рассказывает заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.

Остальные же, видимо, тихо радуются, что на дороге им попался всего лишь дорожный знак и можно тихонько сбежать: знак-то муниципальный, вроде как ничей.

Или цветочные клумбы, развели красоту, понимаешь, на весь город! Крушить, крушить, крушить, чтобы потом было о чем пожаловаться: не благоустраивается Хабаровск? Даже этим режимно-вирусным летом, непохожим на все остальные, стоимость уничтоженных хабаровчанами растений осталась на уровне лета прошлого года. Почти 100 тысяч рублей (а сколько тяжелого труда растениеводов?) растоптано в городских кварталах.

Как рассказала и.о. директора МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина, один из последних инцидентов произошел на минувшей неделе, в четверг ночью. Неизвестные перевернули три пластиковые конструкции с цветами в сквере Пограничной славы на Уссурийском бульваре:

— В пластиковых фигурах «Лягушка» была высажена петунья. Она прихотливая, поэтому восстанавливать цветы под конец сезона мы не стали, просто убрали опрокинутые формы.

Месяц назад неизвестные пытались вывезти каменную плитку, которой украсили топиарные фигуры на Амурском бульваре в районе Центрального рынка. Задуманное не было доведено злоумышленниками до конца, поэтому рабочим городского предприятия удалось вернуть все в первоначальный вид.

Шесть элементов вертикального озеленения уничтожено в результате ДТП, которое случилось на перекрестке улиц Карла Маркса и Петра Комарова: автомобиль въехал в пешеходное ограждение, которое украшали цветочные конструкции.

Такой подход «дорогих соотечественников» не слишком вяжется с позицией «мы здесь власть», но сознание, видим, просыпается. Наверное, и инстинкт рачительного хозяина проснется, начнем добро беречь, а с администрации спрашивать: как-то она распоряжается городским имуществом.



