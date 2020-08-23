68 новых случаев С-19 в Хабаровском крае

В числе заболевших — двое детей и подростков.

За сутки в крае зарегистрировано 68 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

Среди заболевших большинство в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 14 пациентов старше 65-ти лет; двое детей и подростков в возрасте от 12-ти до 16-ти лет.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 443 случаев заболевания (рост +0,7% к 21 августа 2020 года), 83 пациента скончались.

«Активными» остаются 1 тыс 993 случая заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония, как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 754 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 252 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит около 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 220 тысяч исследований на новый коронавирус.