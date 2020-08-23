Владимир Широглазов: сауны готовы развеять скуку хабаровчан

Хабаровские банщики начали начищать шайки и освежать запасы веников, сообщает пресс-служба мэрии.

На фоне того, что в Хабаровске возобновляет свою работу все большее количество предприятий в разных отраслях, банно-прачечное хозяйство краевой столицы тоже ждет «зеленого света» в ближайшее время.

Как рассказал директор МУП Хабаровска «Банно-прачечное хозяйство» Владимир Широглазов, с начала пандемии COVID-19 муниципальные санитарно-гигиенические предприятия оказывают хабаровчанам ограниченный перечень услуг, в основном – прачечные, но доставить горожанам удовольствие попариться и помыться готовы хоть сейчас, тем более, что все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности клиентов принимаются ими уже давно.

Все помещения бань обрабатываются обеззараживающими средствами, их проветривание осуществляется каждый два часа, персонал встречает посетителей в масках.

«Горожане очень ждут, когда мы сможем заработать на полную мощность. Одни соскучились по хорошему русскому пару, другие – по сухому жару сауны. Наши постоянные гости преимущественно жители частного сектора, но есть и сформированный пул завсегдатаев. Любителей банных процедур в краевой столице много: ежемесячно каждую из пяти муниципальных бань посещают до 10 тысяч человек, то есть за год помыться к нам приходят около 600 тысяч хабаровчан. В численном эквиваленте — практически все население города», — сказал Широглазов.

По словам Владимира Широглазова, при тщательной обработке предбанников и инвентаря (ее банщики готовы гарантировать), посещение санитарно-гигиенических предприятий угрозы не представляет.

Особой массовости там тоже не отмечается: в помывочном зале одновременно могут свободно находиться от 15 до 20 человек, причем требуемую полутораметровую социальную дистанцию между собой моющиеся имеют возможность соблюдать без особых проблем.

Напомним, что пятерка муниципальных бань располагается по адресам: улица Авроры,12, Гагарина,16а, Ленинградская,12, Шимановского,1б, Суворова,19. Хабаровчан, желающих сдать в прачечные свою одежду и белье, они по-прежнему ждут в обычном режиме, а любителей попариться надеются начать принимать у себя в ближайшее время – как только будут сняты «антиковидные» ограничения.