Михаил Дегтярев в Москве встретился с Владимиром Жириновским

Обсуждались вопросы, связанные с текущим положением дел в Хабаровском крае

В Москве состоялась рабочая встреча врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Обсуждались вопросы, связанные с текущим положением дел в Хабаровском крае.

Владимир Жириновский подчеркнул, что основа успешной работы в государственной должности – конструктивный диалог с жителями. При этом со стороны ЛДПР и впредь будет оказываться всесторонняя поддержка в решении вопросов развития Хабаровского края.

«Прошел месяц, как вы руководите Хабаровским краем, оставляя только положительное впечатление о проделанной работе. В этом вам помогает большой опыт, в том числе по работе в Государственной Думе РФ. Вы достойно представляете фракцию ЛДПР в регионе, а мы со своей стороны продолжим помогать вам в развитии края», — отметил Владимир Жириновский.

Михаил Дегтярев поблагодарил за поддержку, а также за предложение возглавить региональное отделение ЛДПР.

«Это большая ответственность. Могу однозначно сказать, что Хабаровский край с точки зрения партийной структуры в стране является одним из самых мощных. У ЛДПР большинство как в региональном парламенте, так и в местных думах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре», — подчеркнул Михаил Дегтярев.



