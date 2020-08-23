За поедание штруделей хабаровчанам раздают призы

«Яблочный фестиваль» стартовал в Хабаровске.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Кухня без границ» при поддержке городского управления торговли, питания и бытового обслуживания. Как отмечают организаторы, задача фестиваля — поспособствовать укреплению семейных ценностей, развитию внутреннего туризма и активизации деятельности предприятий общепита.

Участниками кулинарного состязания стали восемь заведений города, которые представили особые блюда. Это яблочный штрудель, тарт «Карамельное яблоко», яблоки в карамели, ватрушка яблочная, салат с яблоком «Белоснежка» и яблочный пирог. ​

Стоит отметить, что каждый посетитель при заказе фестивального блюда может принять участие в конкурсе и выиграть приз. Для этого необходимо разместить фото или видео с десертом на личной страничке в сети Instagram, отметить заведение, отметить организаторов «Кухня без границ» и портал «Еда 27», а также поставить к посту хэштег#эстафетавкуса.

Итоги будут подведены 26 августа. Дополнительные подробности можно узнать на страничке @kuhnyabezgranic социальной сети «Инстаграм» или по телефону 8(962) 678-05-84.



