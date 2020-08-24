82 новых больных С-19 в Хабаровском крае

Детей и подростков, заразившихся коронавирусом, за сутки не выявлено.

За сутки в крае зарегистрировано 82 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края.

Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 38 пациентов старше 65-ти лет; новых случаев заболевания среди детей и подростков не выявлено.

Всего в крае зарегистрировано 9 тыс 525 случаев заболевания (рост +0,86% к 22 августа 2020 года), 83 человека скончались.

«Активными» остаются 1 тыс 236 случаев заболевания, 15 человек — в тяжелом состоянии.

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 756 пациентов.

Кроме того в стационарах края получает лечение 250 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими.

В крае выполнено более 220 тысяч исследований на новый коронавирус.