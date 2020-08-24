Возьмут под крышу

На месте несанкционированного рынка на улице Тихоокеанской появится сельскохозяйственный рынок

Стихийная торговля сельхозпродукцией, кажется, неистребима. И иногда даже как-то уютно выглядят притулившиеся на улице бабулечки с гладиолусами и морковкой, вносят живость и добро в пейзаж. Другое дело, когда базар (а, как правило, он образуется на самом видном, проходимом месте) разрастается. Появляются какие-то коробки, ящики, валяются в грязи гнилые листы капусты… А в сегодняшней обстановке такое тем более не айс.

Администрации с подобными проявлениями самостоятельности борются во все времена. И частенько получают гневные отповеди: мол, почто старушку обидели, она к пенсии прирабатывала. Старушку, конечно, жалко. А здоровье собственное нет? Особенно, когда торгует бабушка не петрушкой с лучком, а просроченной продукцией. Это же конкретная незаконная торговля, коей, к слову, заняты далеко не пенсионеры.

«Незаконная торговля – это уход от налогов, бюджеты всех уровней недополучают средства, которые бы отчислялись, если бы эти предприниматели работали по-белому. Кроме того, товар, который реализуется на таких рынках, не отвечает санитарным нормам, зачастую имеет истекший срок годности. Он просто опасен для здоровья хабаровчан», — говорит начальник отдела управления торговли администрации города Хабаровска Елена Тринцукова.

Продвинутая исполнительная власть создает на месте народных базаров цивилизованные точки продажи дачных излишков. Одна из таких появится в следующем году на улице Тихоокеанской, 201. Здесь планируется установить крытые киоски, чтобы можно было работать в любую погоду.

Это позволит решить многолетнюю проблему незаконной торговли и возникавшей в связи с этим антисанитарией. Как сообщили в управлении торговли, на новом сельскохозяйственном рынке свою продукцию смогут реализовывать фермеры и дачники.

«Было принято решение сделать на этом месте цивилизованные торговые места, провести благоустройство, чтобы добросовестные граждане могли на совершенно законных основаниях реализовывать свой товар», — сообщила Елена Тринцукова.



