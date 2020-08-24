Девять лет получил хабаровчанин за гибель двух человек в ДТП

В Хабаровске вынесен приговор водителю, в нетрезвом виде убившему двух человек.

Индустриальный суд Хабаровска назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Индустриального района Хабаровска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который совершил преступление по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Судом установлено, что в апреле 2020 года в ночное время, находясь в состоянии опьянения, подозреваемый управлял автомобилем марки «Toyota Carina».

Двигаясь со скоростью около 78 км/час, выехал на перекресток ул. Краснореченская – ул. Флегонтова при включении красного сигнала светофора, что повлекло столкновение с автомобилем «Suzuki Alto», в котором находилось два человека.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Suzuki Alto» скончался в клинической больнице, пассажир от полученных травм скончался на месте.

Подсудимый в судебном заседании пояснил, что перед тем, как сесть за руль употребил около 0.5 л водки, что подтверждено актом освидетельствования на состояние опьянения.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, извинения перед родственниками погибших, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Приговор в законную силу не вступил.